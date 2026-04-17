Crimen de Natalia Melmann: se define una prueba de ADN clave y la Justicia resolverá el pedido de un condenado

Este viernes será un día bisagra para la familia de Natalia Melmann . A 25 años del brutal femicidio que conmocionó a Miramar y a todo el país, dos decisiones judiciales , en simultáneo, pondrán a prueba el rumbo de una causa atravesada por la impunidad.

Por un lado, en la Asesoría Pericial de La Plata comenzará el cotejo del quinto perfil de ADN detectado en la autopsia de 2001, con muestras de sangre extraídas a siete policías bonaerenses que estaban de servicio la noche en que secuestraron, violaron y asesinaron a la adolescente.

Al mismo tiempo, se realizará una audiencia virtual en la que el Juez de Ejecución N° 1 de Mar del Plata, Ricardo Perdichizzi, evaluará el pedido de mayores beneficios para Oscar Echenique , uno de los policías condenados a perpetua, que ya cuenta con salidas transitorias.

Natalia tenía solo 15 años cuando, el 4 de febrero de 2001 , salió a bailar con sus amigas en Miramar y fue secuestrada por una patota de la Policía Bonaerense.

La mantuvieron desaparecida durante cuatro días , la violaron, torturaron y finalmente la asesinaron. Su cuerpo apareció el 8 de febrero en el Vivero Dunícola, un lugar que ya había sido rastrillado.

En 2002, tres policías fueron condenados a perpetua por “rapto y abuso sexual seguido de homicidio triplemente agravado”, y un civil recibió 25 años.

Sin embargo, faltaban responsables. La autopsia reveló cinco perfiles genéticos de los atacantes y solo se había llegado a tres condenas.

Recién en 2023 cayó el cuarto femicida . El quinto, hasta hoy, sigue protegido por un pacto de silencio que podría empezar a quebrarse en las próximas horas.

El nuevo cotejo de ADN apunta directamente a quienes integraban la fuerza la madrugada del crimen. Para la familia de Natalia, no se trata solo de una prueba técnica, sino de una oportunidad histórica por conocer la verdad.

Los efectivos en cuestión son el exsargento primero Enrique Diez - dueño de la casa donde estuvo secuestrada la víctima -, el excomisario Carlos Alberto Grillo , el actual Capitán Mayor Carlos Darío Meire, y los policías jubilados José Luis Morillo, Hugo Ricardo Morra, Ángel Sánchez Custodio y Osvaldo Sissi.

Mientras se realiza el cotejo de ADN, en paralelo, el juez Perdichizzi analizará el pedido de Oscar Echenique para ampliar sus salidas transitorias.

Echenique, que cumple perpetua en la Unidad Penitenciaria de Batán, ya puede salir 12 horas el primer domingo de cada mes a la casa de su hermana en San Eduardo de Chapadmalal.

La familia de Natalia fue contundente en un comunicado: “Es uno de los cuatro policías bonaerenses femicidas que fueron condenados a reclusión perpetua, por ser culpables de la desaparición forzada, las torturas, las violaciones y el asesinato de Natalia Mariel Melmann cuando ella tenía 15 años de edad. No los liberen más. Busquen al quinto femicida”.

El fiscal Ramiro Anchou es ahora el encargado de avanzar en la condena del quinto femicida, mientras la familia sigue empujando para que no haya más impunidad.

Fuente: TN