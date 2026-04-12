Con Adorni desgastado, suben las acciones de Bullrich en la Capital

El giro fue más rápido de lo que se esperaba. Habida cuenta de que Manuel Adorni acusa el golpe por las sospechas en torno a su crecimiento patrimonial, Karina Milei vuelve a abrazar a Patricia Bullrich , quien había transmitido su malestar por los movimientos solapados de lugartenientes de la hermana del Presidente para diluir su protagonismo y, sobre todo, obturar su proyección como candidata a jefa de gobierno de la Capital.

“Hubo un cambio de actitud. Lo de Adorni hizo que aflojaran; se calmaron”, evaluaron esta semana en la tropa de Bullrich. Hasta hace poco, la exministra estaba inquieta y desconcertada frente al empeño que exhibía subterráneamente el karinismo para empujarla al congelador y limitar su radio de acción.

Está claro que el caso Adorni alteró la dinámica en la cúpula de poder. Si bien los hermanos Milei apostaron hasta ahora a sostener al jefe de Gabinete, el escándalo por sus viajes o nuevas propiedades deterioraron su imagen ante la opinión pública, según la mayoría de las encuestas que circulan en la Casa Rosada. Son números que lo alejan a Adorni de la posibilidad de convertirse en una carta electoral de La Libertad Avanza (LLA) en 2027, cuando el Presidente buscará acceder a un segundo mandato. El exvocero, pieza clave en la estructura de poder de Karina Milei , podía aspirar a dos lugares: ser el principal representante de la Casa Rosada en la misión de conquistar la Ciudad, el pago chico de Mauricio Macri y el gran bastión de la centroderecha, o convertirse en el compañero de fórmula de Milei. Tal vez, la segunda opción era la que más le atraía. Pero ahora Adorni debe ocuparse de las malas noticias que llegan casi a diario desde los tribunales de Comodoro Py, donde enfrenta una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

El exvocero se había convertido en un instrumento de Karina Milei para evitar que Bullrich incrementara su influencia en el ecosistema libertario. De hecho, lo había alentado a retomar la actividad política en la Ciudad, una jugada que trastocó los planes de la exministra de Seguridad. Es que Bullrcih ya había puesto a trabajar a su equipo con la idea de disputar la jefatura de gobierno el año próximo. En el búnker de LLA en octubre pasado, tras el sorpresivo triunfo en las urnas, el Presidente había dado por sentado que Bullrich y Diego Santilli eran los aspirantes naturales para la competencia bonaerense y la carrera porteña.

La filial de LLA en la Capital está en manos de Pilar Ramírez , una dirigente de extrema confianza de Karina. “Ni Adorni estaba confirmado como candidato ni Bullrich estuvo descartada” , dicen fuentes de Balcarce 50. Los karinos machacan con que el objetivo de los Milei es gobernar la ciudad en 2027 y que apostarán a plantar un candidato propio. Hasta hace poco decían que Bullrich no era una violeta pura. Es sabido que no terminan de confiar en la exministra. “Falta mucho; en el medio puede aparecer otro nombre”, insinúan. Es un secreto a voces que Adorni quedó muy relegado, aunque por ahora seguirá al frente de la Escuela de Dirigentes de LLA en la Capital.

Mientras tanto, los bullrichistas recuperaron el espíritu. De manera socarrona, sugieren que los libertarios hicieron borrón y cuenta nueva ante el caso Adorni. “Volvieron a llamar por teléfono. Ahora hay que ver si Patricia quiere ser candidata”, aguijonean.

Después de que el Gobierno lograra aprobar la reforma laboral en el Congreso -una prueba de fuego para el proyecto de Milei en la que Bullrich tuvo un rol preponderante-, la titular del bloque de senadores de LLA percibió que el hostigamiento hacia su figura se intensificaba. La ofensiva tuvo varios frentes, por más que ahora los fieles laderos de Karina Milei relativicen los ataques. Por un lado, los karinos dejaron trascender el disgusto que provocaba el alto perfil de Bullrich en el Senado. También los seguidores de la exministra sintieron que los libertarios los marginaban del armado partidario en la Capital. El episodio más sintomático de la nueva interna fue el bloqueo a la llegada de Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero, al ministerio de Seguridad. Los fieles de Bullrich presumen que Alejandra Monteoliva buscó cobijo en Karina Milei y Adorni para resistir la designación de Valenzuela. La actual titular de la cartera fue promovida bajo el ala de Bullrich y mantiene un perfil técnico, pese a que movió sus fichas en la interna para impedir un nombramiento que la incomodaba. Si bien preservó a la mayoría de los bullrichistas que heredó en el ministerio –como el jefe de Gabinete, Fernando Kusnier-, sus colaboradores más estrechos la alientan a mostrar autonomía de Bullrich y cortar su injerencia. La semana pasada, se mostró con Karina Milei, pocas horas después de que se especulara con la ausencia de la senadora en el acto que encabezó el Presidente el 2 de abril, en el aniversario de la guerra por las Malvinas. En rigor, Bullrich no había sido invitada por razones de protocolo. Quien debía asistir en representación del Senado ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel era Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.

Cerca de la exministra niegan rispideces con Monteoliva. Afirman que Bullrich está con un carácter menos belicoso y rehúye a la confrontación interna, pero remarcan que no le gusta que jueguen a sus espaldas para condicionarla. Por eso, como consignó LA NACION , fue a hablar con Karina Milei para hacer las paces y evitar choques que agudicen la interna libertaria. Fuentes al tanto de esa conversación aseguran que sirvió para limar asperezas. La exministra le transmitió a la hermana del Presidente que no tenía un interés especial en posicionarse para la disputa porteña. Es más: le sugirió que evite anticipar candidaturas para no generar un desgaste prematuro. En rigor, Bullrich intuye que la Capital puede ser una herramienta para negociar un acuerdo nacional con Pro.

A sabiendas de que tiene poder de fuego -es una figura competitiva dentro del elenco oficial, concuerdan los analistas de opinión pública-, no se resignará a quedarse como una referente del Gobierno en el Senado. Quienes la frecuentan repiten que ya dio muestras de que apoyará el plan de reelección de Milei. “¿Para qué me golpearon? Si yo estoy acá adentro”, despotricó ante los suyos.

No obstante, no se quedará con los brazos cruzados en la campaña y, sea o no candidata, concentrará sus energías en preservar su caudal electoral en el distrito porteño. “Va a jugar fuerte en la Capital. Es su representación como senadora”, advierten cerca de Bullrich, quien respalda a rajatabla el proyecto de Milei, aunque tenga diferencias políticas.

Por ejemplo, no comparte la embestida contra los periodistas. En el caso Adorni, apostó por defender una posición institucional. Durante su paso por Córdoba, respaldó la decisión de Milei de sostener al jefe de Gabinete, pero lo hizo sin deslomarse. Remarcó que el Gobierno defiende “el principio de inocencia” y que no se lo puede declarar culpable a Adorni antes de que la Justicia defina si lo procesa o no. Quienes la conocen no dudan de que está disgustada con el efecto del Adornigate, que puso en crisis el relato libertario y dañó la credibilidad del Presidente. Es que Milei llegó al poder enarbolando un discurso anti-casta política y la promesa de que sería implacable a la hora de enfrentar la corrupción en el Estado. “Adorni no vuelve políticamente porque rompió el vaso de cristal que tenía el Gobierno: la transparencia o el mensaje anti-casta. Es un trofeo para Karina y, por eso, lo retiene. Pero se mojó”, dicen en el bullrichismo.

La exministra también alzó la voz en el seno de la mesa política. En plena discusión sobre cómo podrían generar confianza en los mercados y bajar el riesgo “político”, respaldó la postura de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, de acelerar los acuerdos para sellar alianzas electorales con gobernadores afines para dar mayor previsibilidad. “Está planteado el debate: ¿nos importa más la reelección o ganar otra provincia?”, enfatizó frente a la idea de Karina Milei o los Menem de seguir expandiendo el proyecto nacional de LLA, para pintar las provincias de violeta.

Fuente: La Nación