Chau enchufe tradicional: la alternativa inteligente que puede ayudarte a gastar menos luz

El clásico enchufe de pared, presente en todos los hogares, empieza a quedar atrás frente a una nueva tecnología que gana cada vez más lugar: los enchufes inteligentes . Estos dispositivos no solo suman comodidad, sino que también pueden convertirse en aliados clave para reducir el consumo eléctrico .

A diferencia de los enchufes tradicionales, estos equipos permiten gestionar el uso de energía de forma más eficiente , con funciones que van desde el control remoto hasta la automatización del hogar.

Un enchufe inteligente es un adaptador que se conecta al toma corriente y al que luego se enchufa cualquier electrodoméstico. Su diferencial es que permite controlar el encendido y apagado desde el celular o con asistentes de voz .

Entre sus funciones principales se destacan:

Esto transforma un enchufe común en un centro de control del consumo energético del hogar .

Los enchufes inteligentes no reducen el consumo por sí solos , pero sí permiten optimizar el uso de la energía .

El ahorro aparece cuando se usan para:

En otras palabras, el ahorro depende del uso que les des .

Estos dispositivos también requieren energía para funcionar, pero su consumo es bajo: entre 0,5 y 1,5 watts en reposo .

Aun así, si se instalan varios en una casa, ese consumo puede acumularse. Por eso, la clave está en usarlos de forma estratégica .

El impacto es mayor cuando se aplican en equipos que consumen más o permanecen encendidos mucho tiempo:

En estos casos, la automatización permite reducir el consumo sin afectar la comodidad .

Fuente: TN