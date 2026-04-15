Chau cucarachas en la cocina: cuál es la planta que las ahuyenta para siempre

Durante el otoño, las cucarachas buscan refugio en lugares cálidos, húmedos y oscuros , y la cocina se convierte en uno de sus espacios favoritos. Restos de comida, rincones poco visibles y la presencia de agua crean el ambiente ideal para que aparezcan.

Sin embargo, más allá de los productos químicos, existe una alternativa natural y efectiva: el laurel , una planta aromática que puede ayudar a mantenerlas alejadas sin riesgos para la salud.

El laurel desprende un aroma intenso que resulta molesto para estos insectos , lo que hace que eviten los espacios donde está presente.

A diferencia de los insecticidas tradicionales, no contamina ni deja residuos peligrosos , por lo que es una opción ideal para el hogar.

Para potenciar su efecto, podés aplicarlo de distintas maneras:

Un detalle importante: renovar las hojas cada algunos días ayuda a mantener su efectividad.

Si bien el laurel ayuda a repelerlas, lo ideal es combinarlo con hábitos de limpieza:

Fuente: TN