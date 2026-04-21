Cayó una banda que robaba en colectivos: acumulaban 25 antecedentes por distintos delitos

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco hombres y cuatro mujeres , todos residentes en el conurbano, acusados de integrar una banda dedicada al robo de pasajeros de colectivos y que, en conjunto, acumulan 25 antecedentes por hechos delictivos.

Todo comenzó con un llamado al 911. “ Acaban de querer robar arriba del colectivo y se bajaron, y están todos en la parada de las líneas 34 y 166. Es Gorriti y Juan B. Justo”, alertaba una señora.

Minutos después, efectivos de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad —que estaban cumpliendo tareas de prevención de “trapitos” por la zona— fueron alertados y pusieron en marcha un operativo, que se desarrolló en plena avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo, donde circula la línea 34 que circula por el Metrobús.

Con el número del colectivo aportado y la colaboración del Centro de Monitoreo Urbano , los oficiales interceptaron el vehículo en el cruce de Juan B. Justo y Honduras. Al lugar también llegó personal de la Comisaría Vecinal 14 B .

Durante la requisa, los policías solicitaron a los sospechosos que descendieran del colectivo y, ante la presencia de testigos, revisaron sus pertenencias .

En ese procedimiento, secuestraron ocho teléfonos celulares en poder de la banda y hallaron otros cuatro dispositivos ocultos detrás de la última fila de asientos. Al verificar el IMEI de uno de los aparatos, se comprobó que figuraba bloqueado por denuncia de robo/hurto/extravío.

Además, en pleno operativo, uno de los teléfonos recibió una llamada de una mujer , que relató haber sido víctima del robo de su aparato en otro colectivo. De esta manera, los policías establecieron que la banda realizaba raid delictivos en distintas líneas de colectivos .

Según informaron las fuentes policiales, siete de los involucrados son residentes en el partido bonaerense de La Matanza y dos en Lomas de Zamora.

Además se estableció que uno de ellos —identificado como R.R.G. , de 29 años — tiene 12 ingresos a comisarías por robo, robo agravado, hurto e infracción a la ley de Comunicaciones Móviles. Sus primeros delitos los cometió en 2019. El resto ocurrieron en 2021, 2024, 2025 y, este mismo año, había sido arrestado en febrero.

Todos los acusados quedaron a disposición de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional , que dispuso la detención de los nueve integrantes por robo y encubrimiento, la incautación de los teléfonos y su remisión a la División de Apoyo Tecnológico de la Policía de la Ciudad .

Los detenidos, junto con el material secuestrado, fueron trasladados a la Comisaría Vecinal 14 B , donde continuarán las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuente: Infobae