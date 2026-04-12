Caso Ángel: el informe de la ambulancia reveló que el nene tenía un golpe antes de ser trasladado al hospital

El caso de Ángel , el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, sumó un dato clave en las últimas horas: el informe de la ambulancia que lo trasladó de urgencia menciona un antecedente de traumatismo previo.

De acuerdo a la historia clínica, a la que tuvo acceso TN , fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y llegó en estado crítico. “ Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”, señala el documento.

Además, el informe detalla que el chico ingresó inconsciente, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad, por lo que el equipo médico debió realizar maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación. Incluso, durante el traslado ya había sido sometido a masajes cardíacos y suministro de medicación de urgencia.

El documento da cuenta de la gravedad del cuadro con el que ingresó el nene y abre interrogantes sobre las circunstancias previas a su fallecimiento. La referencia a un traumatismo previo aparece como un elemento relevante dentro de la reconstrucción del caso.

Ahora, ese dato deberá ser analizado en la investigación para determinar qué ocurrió en las horas anteriores y si ese antecedente tuvo relación directa con la muerte del chico.

El nene murió de un paro cardiorrespiratorio el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia. Según la versión de su madre, se descompensó mientras dormía en su casa y murió poco después en el hospital.

El padre Luis López denunció irregularidades en el proceso de la tenencia y acusó a la madre.

El nene había sido apartado de la casa de su padre y su madrastra el 4 de noviembre de 2025 , cuando la Justicia dispuso darle la tenencia a la madre biológica.

La causa avanza con dos imputados, la madre de chico y su pareja, quienes fueron señalados como los principales sospechosos, dado que la autopsia preliminar determinó lesiones internas en la cabeza .

Fuente: TN