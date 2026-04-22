Capturaron a un narco en Chaco que tenía un pedido de captura vigente en Corrientes

Un narco que era buscado por la Justicia Federal de Corrientes fue detenido este martes a la noche luego de que lo identificaran en un control vehicular por la Policía del Chaco .

Todo ocurrió el martes cerca de las 19:00 horas, cuando el hombre, de 30 años, se autoidentificó con el apellido Espíndola al ser interceptado por un control policial en la intersección de las avenidas Mañanez y San Martín, en la localidad chaqueña de General San Martín .

En el momento en que los efectivos policiales buscaron su identidad en el sistema de datos, descubrieron que se trataba de una persona que era buscada por la Justicia Federal de Corrientes . Asimismo, indicaron que estaba involucrado en una causa por narcotráfico .

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco , el sospechoso fue detenido inmediatamente en el lugar y se informó que permanecería incomunicado. Además, confirmaron el secuestro del teléfono personal de Espíndola.

Marcia Daniela Giovanetone , de 37 años, permanece prófuga y es señalada por la Justicia Federal como líder de una organización narco con operaciones en los partidos bonaerenses de Luján y General Rodríguez . La investigación asegura que, durante una década, la acusada habría recaudado millones de pesos, lo que le permitió adquirir tres inmuebles valuados en USD 280.000 y seis vehículos , algunos de alta gama, por un total de USD 150.000 .

A pesar del presunto crecimiento patrimonial, entre 2015 y 2022, se confirmó que Giovanetone accedió a planes sociales. En 2015 obtuvo un beneficio del Banco Nación , desde 2016 hasta 2022 recibió el Plan Progresar y la Asignación Universal por Hijo ; además, en 2022 fue beneficiaria del refuerzo de ingresos y del Programa Hogar (Garrafa) . Según la Justicia Federal, ni ella ni su entorno registraron actividad comercial alguna en los registros de ARCA.

“La Marcia”, como es conocida en el barrio Ameghino de Luján, no tiene residencia fija desde 2016, año en que fue detenida por primera vez por venta de drogas . De acuerdo con una investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón, habría involucrado a toda su familia en el negocio.

El grupo se consolidó en una vivienda ubicada en la calle Darwin, donde residía con su pareja, Carlos Alberto “El Rubio” Salas . La propiedad fue allanada reiteradamente y funcionaba como base operativa del clan. Allí, una pared con un agujero conectaba la casa principal con el principal bunker de venta de cocaína , donde se comercializaban dosis fraccionadas a consumidores de bajos recursos.

La organización fue ampliando su alcance mediante la incorporación de nuevos vendedores y transportistas, quienes distribuían la droga en barrios y ciudades cercanas. Los puntos de venta estaban protegidos por sistemas de cámaras de circuito cerrado , monitoreados remotamente por Giovanetone desde televisores, tablets y celulares.

La acusada es investigada, además, por lavado de activos y amenazas a vecinos y policías, así como por el abuso de armas . Pese a haber sido detenida en varias ocasiones, siempre recuperó la libertad. Su última fuga ocurrió el 30 de marzo , cuando la Policía de la Ciudad detuvo a su mano derecha, Horacio Eduardo Arroyo , en Villa Soldati .

En tanto, su pareja fue capturada el 8 de marzo tras una pelea vecinal en la que se utilizaron armas de fuego. El arresto se concretó durante un allanamiento, donde se lo imputó por abuso de arma de fuego y tenencia de droga con fines de comercialización .

Durante la última semana, tras 12 allanamientos realizados por la Policía bonaerense , fue apresado Tomás “Tomy” Hernández , identificado como el hijo mayor de “La Marcia” y presunto administrador de puntos de venta.

También resultaron detenidos Diego Salas y Macarena Peralta , encargados de la distribución de cocaína y recaudación del dinero, junto a Facundo Santillán , señalado como responsable de proveer vehículos para el traslado de líderes y recaudadores. Todos los apresados, junto a otros vendedores, quedaron a disposición del juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto .

Fuente: Infobae