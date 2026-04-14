Brutal ataque en Caleta Olivia: una mujer discutió con su novio y le clavó un cuchillo en el pecho

Una mujer de 31 años discutió con su novio, de 40, le clavó un cuchillo en el pecho y casi lo mata. El caso de violencia intrafamiliar ocurrió en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz .

El hecho ocurrió cerca de las 18:20 del sábado en una casa del barrio 1 de Mayo. Según informaron fuentes policiales, todo comenzó con una fuerte pelea entre la pareja, que escaló hasta que ella agarró un arma blanca y atacó al hombre.

La víctima, gravemente herida, alcanzó a contarle a los efectivos que su pareja le provocó la herida . Así lo relató el comisario José Britos, quien confirmó que la Policía llegó tras un llamado al 911 y lo encontró sangrando.

De inmediato, solicitaron una ambulancia y lo trasladaron de urgencia al hospital zonal, según informó ADNSUR . Los médicos lo operaron y, pese a la gravedad inicial, logró estabilizarse y permanece internado bajo observación .

En el lugar, la Policía detuvo a la mujer y la puso a disposición de la Justicia . La investigación quedó en manos de la Comisaría Segunda y la Comisaría de la Mujer, ya que se trata de un caso de violencia doméstica.

Durante el procedimiento, los efectivos confirmaron que una menor de edad estaba presente en la casa . Por eso, se activaron los protocolos de protección y el área de Niñez intervino para resguardar a la niña y garantizar su integridad.

Al mismo tiempo, se solicitó la presencia del personal de la División Gabinete Criminalístico, para que realicen las pericias en la casa donde ocurrió el ataque. Se espera que el herido pueda declarar ante la Justicia.

Fuente: TN