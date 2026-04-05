Axel Kicillof busca hacer pie en las universidades y también en ese ámbito deberá convivir con La Cámpora

Este jueves, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , presentará el Movimiento Derecho al Futuro Universidad y Ciencia con un acto en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, una de las sedes de la Universidad de Buenos Aires, y esa presentación lo pondrá otra vez en un territorio de convivencia con La Cámpora , que en las aulas de las universidades cuenta con presencia y conduce algunos centros de estudiantes de facultades en las más populosas casas de altos estudios.

Kicillof lanzará la pata universitaria de su movimiento a las 16 del jueves próximo, en un acto que exhibirá un desembarco de su fuerza política en el ámbito universitario. O un nuevo impulso.

Con su propio origen político (y el de buena parte de sus colaboradores de mayor confianza) en la militancia y la docencia universitaria, Kicillof ya articula con agrupaciones políticas estudiantiles, aun antes de presentar de modo oficial su vertiente universitaria. Según contó a LA NACION un colaborador estrecho del gobernador, en el equipo del mandatario bonaerense están “trabajando con la Juventud Universitaria Peronista [JUP] , a nivel nacional, y en la provincia de Buenos Aires, con el Movimiento Universitario del Conurbano [MUC, que integran estudiantes de las universidades del Gran Buenos Aires]”. La fuente aclaró que el kicillofismo no tiene “agrupaciones propias” aún en las universidades.

Una calificada fuente de la JUP afirmó a este diario que la agrupación, “en su grandísima mayoría, viene haciendo cosas con Axel”. Consultada sobre la posibilidad de que se conforme una agrupación universitaria puramente kicillofista, la fuente consideró que no es probable. “ No queremos reproducir lógicas encorsetadas y sectarias de otros momentos ”, argumentó. Esta agrupación peronista articula con Kicillof en universidades de Buenos Aires y del interior del país.

La presentación que Kicillof hará el jueves en la UBA incluirá “todo lo relacionado con ciencia y universidad: científicos, investigadores, técnicos, rectores, decanos, docentes, no docentes y estudiantes”, enumeraron cerca del gobernador.

El Pabellón 2 de la Ciudad Universitaria, donde se realizará la presentación del espacio de Kicillof, es sede de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, cuyo decano es Guillermo Durán . El centro de estudiantes de esta facultad es uno de los que, en la UBA, conduce La Cámpora. En el ámbito facultativo, el kicillofismo también tendrá como contrapartida dentro del peronismo a la agrupación que conduce Máximo Kirchner , que conduce, además, el centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (que también tiene sede en la Ciudad Universitaria) y, dentro de un frente, los centros de estudiantes de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras, también en la UBA.

Por fuera de la UBA, La Cámpora preside el centro de estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata , además de centros de estudiantes en universidades del conurbano, como la de Avellaneda, Tres de Febrero o Hurlingham, entre otras, y en algunas del resto de la provincia, como la Universidad Nacional de Mar del Plata .

En la pata facultativa del kicillofismo marcan ejemplos de convivencia con el camporismo en la militancia estudiantil. Un dirigente de la JUP subrayó que “La Cámpora viene en retroceso” en el ámbito universitario, pero destacó que comparten frentes.

“A pesar del posicionamiento que tenemos, hay un frente universitario, el Frente Malvinas Argentinas , que conduce la JUP y que lo integran La Cámpora, CEPA [Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista], el Partido Comunista. Se conformó para la última elección de la FUA [Federación Universitaria Argentina]”, recordó la fuente consultada. La FUA está presidida por la Franja Morada, la agrupación estudiantil de la UCR, que comparte con otras agrupaciones el Frente Reformista.

Fuente: La Nación