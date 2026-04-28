Así será la programación de la fecha final de la zona de grupos de la Liga Profesional, que definirá los clasificados para los playoffs

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de los partidos de la fecha 9 del torneo Apertura, que se disputará este fin de semana y definirá los últimos lugares en los playoffs. Se trata de la jornada 9, que había sido postergado por el paro decretado por la AFA en solidaridad con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

La programación, confirmada este viernes, es la siguiente:

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación