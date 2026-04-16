Amenaza de tiroteo en el colegio Carlos Pellegrini: aparecieron pintadas y se desplegó un fuerte operativo

Aparecieron pintadas con amenazas de tiroteo en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA). " Los vamos a matar", escribieron.

La institución denunció la aparición de los escritos en el interior de las instalaciones. Se trata de uno de los más de 10 casos reportados por escuelas de distintos puntos del país.

A través de un comunicado oficial, el Carlos Pellegrini denunció el graffiti como un contenido que “promueve discursos de odio, discriminación y amenazas” , aunque no especificó el lugar en el que fue encontrado.

“Desde el equipo de conducción expresamos nuestro absoluto y categórico rechazo a estas manifestaciones que no sólo infringen nuestros reglamentos sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución”, expresaron las autoridades del colegio.

A la par, remarcaron que se tomaron “medidas de prevención” para minimizar los “conflictos que se suceden cotidianamente a partir de los dispositivos de intervención con los que la escuela cuenta”. Entre los mismos, mencionaron “talleres y espacio de trabajo con los estudiantes desde el equipo de las tutorías”.

Sumado a ello, también aseguraron que continuarán trabajando en “convivencia y el ejercicio de la ciudadanía” para reforzar contenidos “de prevención de violencia y bullying”, junto con “espacios de escucha activa para que los estudiantes puedan expresar sus inquietudes en un entorno seguro”. No obstante, indicaron que “los grafitis ya fueron documentados y removidos”.

“Nuestros equipos docentes se encuentran a disposición para responder a sus inquietudes y trabajar juntos en la construcción de un espacio escolar seguro y respetuoso”, completaron el mensaje desde el Carlos Pellegrini.

La foto de la pared pintada en el edificio de Recoleta enseguida circuló en redes: “Viernes 16 los vamos a matar, tiroteo CECAP en serio”, dice escrito con lapicera negra.

En las últimas horas, en el baño del Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, ubicado en el barrio de Liniers, apareció también una pintada con una amenaza para el jueves 16 de abril, acompañada por la frase: “Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue”.

Los estudiantes alertaron a los directivos, quienes de inmediato dieron aviso a la policía y formalizaron la denuncia. La puerta del baño con la inscripción fue retirada para ser peritada, y se solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Ante esta situación, la policía, junto con personal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, realizó una evaluación integral del edificio. Durante ese proceso, las clases quedaron suspendidas hasta que se determinó que la situación estaba bajo control.

Este caso se suma a los que ya fueron registrados en otros colegios de la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Neuquén. Los mismos comparten una característica similar: siempre cuentam con la fecha escrita y el anuncio de un tiroteo que va a ocurrir o advirtiendo a los alumnos que no asistieran al establecimiento.

Las diferentes amenazas registradas en las últimas semanas precisaron de la intervención judicial para determinar si se trataban de advertencias reales. Sin embargo, por el momento, la mayoría de los casos se tratarían de retos virales de redes sociales. De igual manera, la Justicia llevó adelante diferentes allanamientos en los domicilios de varios alumnos para identificar a los autores.

Fuente: TN