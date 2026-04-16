Allanaron un kiosco en San Martín y descubrieron que funcionaba una “cueva” vinculada a Mameluco Villalba

La policía allanó un local en la localidad bonaerense de San Martín el marco de una investigación por operaciones financieras ilegales y detectaron un vínculo con el clan de “Mameluco” Villalba .

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, con intervención de la Secretaría N°2, encabezada por Fernando Pascarela.

Según informaron fuentes de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, las tareas investigativas se iniciaron en torno al comercio denominado “Colorado El 32” .

Allí se logró establecer que se desarrollaban operaciones cambiarias y financieras sin la debida autorización legal.

En el lugar, ubicado en la calle Caseros 2127, de acuerdo a lo constatado, se realizaban maniobras de cambio de divisas —dólares, euros y reales—, así como operaciones con monedas virtuales, entre ellas Bitcoin y USDT.

A partir de la pesquisa, los investigadores lograron establecer un vínculo entre el local y el clan de Villalba , actualmente administrado y controlado por un hombre apodado “Yanki” , quien se encuentra prófugo de la Justicia.

De acuerdo a la investigación, el lugar sería utilizado para el cambio de divisas provenientes del comercio de estupefacientes en la zona de San Martín, lo que refuerza la hipótesis de conexión con la organización narco.

Con la información reunida, se dio intervención al juzgado, que libró la orden de allanamiento sobre el comercio, en un operativo que se concretó en el ámbito de esa jurisdicción.

Las actuaciones se desarrollan con la colaboración de peritos contables del Banco Central de la República Argentina, a través de la Gerencia de Fiscalización de Actividades No Autorizadas y la Gerencia de Asuntos Judiciales en lo Penal. Nueve personas fueron demoradas en el lugar y están siendo investigadas.

El procedimiento fue informado por el comisario general Matías Luján López, superintendente de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles con el avance de la causa.

Fuente: TN