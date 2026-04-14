Abusos en una comisaría de Misiones: detienen a un oficial denunciado por otras dos policías

Es una ciudad pequeña, de poco más de 5 mil habitantes, ubicada a orillas del río y en el límite entre Misiones y Brasil, donde la rodea un paisaje imponente. En El Soberbio , que se destaca por su producción de aceites naturales y el turismo, un oficial subayudante de la comisaría primera quedó detenido y fue separado de su cargo luego de haber sido denunciado por abuso y amenazas por dos compañeras de la fuerza.

Y mientras el proceso judicial sigue su curso, la Jefatura de Policía misionera instruyó a la Dirección de Asuntos Internos para que inicie una investigación y determine si corresponde la cesantía del oficial imputado, Emanuel Agustín Klipauka (26).

De acuerdo a los investigadores, Klipauka fue denunciado por dos subalternas que se desempeñan en la misma comisaría, ubicada en pleno centro de El Soberbio. Se trata de dos jóvenes que relataron hechos similares ocurridos en oficinas de la fuerza , mientras cumplían su guardia,

Una de las víctimas, de 23 años, relató ante la Justicia que en la noche del 31 de diciembre de 2023, en momentos en que se hallaban de servicio, Klipauka la encerró en una de las oficinas e intentó abusar sexualmente de ella, sin concretarlo.

El segundo hecho ocurrió el año pasado y fue denunciado por una agente, también de 23 años. Esta detalló que a fines de septiembre, en horas de la noche, Klipauka la manoseó en sus partes íntimas.

Además, la denunciante dijo que durante las semanas siguientes al abuso, el oficial continuó acosándola y amenazándola para que no revelara a sus superiores lo sucedido.

La causa quedó a cargo del juez de Instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, quien ordenó la detención del denunciado y la correspondiente protección para las víctimas.

Si bien el caso se maneja con absoluto hermetismo, se espera para los próximos días un peritaje al teléfono celular del policía acusado en busca de más elementos de prueba sobre los ataques denunciados.

A su vez, la situación judicial del oficial subayudante podría complicarse si se confirma la existencia de otras dos denuncias por hechos similares por parte de un par de mujeres que no pertenecen a la fuerza, aunque hasta el cierre de esta nota esta circunstancia no se había confirmado.

Pese a la celeridad con la que actuó el magistrado y la cúpula policial, una fuente de la fuerza sostuvo que lo llamativo del caso es que la simultaneidad de las denuncias y el tiempo transcurrido.

Fuente: Clarín