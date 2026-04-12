Abrió la convocatoria de Docentes que Inspiran, el premio que reconoce a educadores de todo el país

Por sexto año consecutivo, Clarín y Zurich lanzan Docentes que Inspiran, una iniciativa que homenajea a educadores que llevan la formación más allá del aula y convierten el aprendizaje en una experiencia de vida.

"Docentes que Inspiran nació con la convicción de que la educación es una pieza fundamental para construir una sociedad más inclusiva y un futuro mejor para el país. Desde Zurich, junto a Clarín, impulsamos este premio para reconocer a quienes, desde el aula, transforman realidades todos los días y generan un impacto positivo que trasciende a sus estudiantes. Celebrar a un docente inspirador es poner en valor la vocación, el compromiso y su rol clave en el desarrollo social", Adriana Arias, Head of Communications & Sustainability de Zurich Argentina.

Por su parte, Martín Etchevers, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín, expresó: “Este premio, de alcance federal, está destinado a reconocer la tarea de aquellos docentes que, a través de su compromiso e innovación, transforman la calidad del aprendizaje. Buscamos, con esta iniciativa, jerarquizar el rol docente, destacando a quienes hacen de la enseñanza un verdadero motor de cambio e inspiración en sus comunidades.”

Se entregarán 32 millones de pesos en premios. El Docente Inspirador del Año recibirá 18 millones y habrá dos menciones especiales de 7 millones de pesos cada uno.

Cualquier docente que dicte clases de cursada obligatoria en un establecimiento educativo reconocido por la Secretaría de Educación, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, y que cuente con un mínimo de cinco años de antigüedad. Serán distinguidos quienes destaquen por su dedicación y compromiso, propongan métodos de enseñanza innovadores y transmitan valores positivos a sus alumnos tanto dentro como fuera del aula.

Desde su inicio en 2021, el premio ya reconoció el trabajo de treinta docentes de todo el país. Entre ellos, Gabriela Bütner, docente de inglés en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria N° 8 Guatambú, en Misiones, quien obtuvo una mención especial en 2025 por su modelo educativo integral, que conecta el aprendizaje con la realidad de los alumnos. Para acercar el inglés a sus estudiantes, publicó un libro adaptado al contexto agropecuario y un segundo con actividades digitales. “Capaz que ese pupitre, ese pizarrón, ya no es suficiente. Tenemos que ir para otra parte, pensando qué tipo de alumnos tenemos hoy en día y qué son las cosas que a ellos los motiva”, señaló.

Tras la participación en el premio, Gabriela logró la creación de una red de educadores de distintas regiones del país que participaron en el desarrollo de su segundo libro: "English for Agrotechnical Schools 2”. “Creo que fortalecer el aprendizaje del idioma en todo el territorio implica construir redes, compartir saberes y ampliar las oportunidades educativas”, explicó.

Una vez concluida la convocatoria, empieza el proceso de selección que consta de tres etapas. La primera es la preselección, en la que un comité de la Fundación Varkey selecciona a 24 semifinalistas.

En la segunda etapa, un jurado compuesto por miembros de las organizaciones Conciencia, Cimientos, Cippec, Enseñá por Argentina, Educar 2050, Argentinos por la Educación y Fundación Noble selecciona, de entre los veinticuatro semifinalistas, a los seis docentes finalistas.

Por último, en la etapa final se define al Docente Inspirador del 2026 y a las dos menciones especiales. Esta instancia está a cargo de un Gran Jurado integrado por referentes de la educación: Diego Golombek, Guillermina Tiramonti, Marcela Noble Herrera, Manuel Álvarez Tronge, María Marta García Negroni, Pablo Jacovkis, Gabriela Azar, María Julia Tramutola, Beatriz Hall, Agustín Porres, Paola Del Bosco, Esteban Torre, Claudia Romero y Víctor Volman.

En 2025, el Gran Jurado eligió a Edgardo Doberstein como Docente Inspirador del año. El misionero sorprendió a todos con su vocación por la educación y su constante innovación en el aula. En la Escuela Provincial de Educación Técnica Nro 18, Edgardo desarrolla junto a sus alumnos proyectos que mejoran la calidad de vida de la comunidad a través de la tecnología. Entre sus creaciones se encuentra una prótesis para una persona que perdió los dedos y un dispositivo que ayuda a niños con discapacidad visual a aprender braille.

“Este premio para mí es muy importante porque refleja lo que hacemos pensando siempre en los demás”, dijo Edgardo Doberstein, Docente Inspirador 2025.

Hasta el 8 de mayo, los docentes podrán postularse completando el formulario en docentesqueinspiran.com.ar . Cualquier persona puede postular a un educador que esté dejando huella en sus alumnos.

El Premio Docentes que Inspiran se caracteriza por ser una iniciativa federal. A lo largo de sus cinco ediciones, ya reconoció a 30 docentes de 11 provincias distintas. Más de 12.000 docentes se postularon desde su primera edición en 2021.

Para más información, y para seguir novedades del Premio Docentes que Inspiran, se puede visitar el sitio web www.docentesqueinspiran.com.ar , o las cuentas de Instagram o Facebook @docentesqueinspiran

Fuente: Clarín