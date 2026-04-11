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A qué hora puede llover hoy en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM abril 11, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para este sábado 11 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, con condiciones estables durante gran parte del día y una leve chance de lluvias hacia la noche .

De acuerdo al informe, la jornada comenzará con cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones , junto a una temperatura mínima de 13°C . Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá mayormente nublado y la máxima alcanzará los 23°C por la tarde.

Hacia la noche, el panorama podría cambiar levemente: se esperan chaparrones aislados con una probabilidad de entre el 10% y el 40% , mientras que la temperatura descenderá a 18°C .

Tras un sábado con leve inestabilidad hacia la noche, el domingo mejorará y se presentará mayormente despejado , con una máxima de 25°C.

Para el lunes y martes, se esperan condiciones similares , con cielo estable, temperaturas en torno a los 24°C y muy bajas probabilidades de precipitaciones.

El miércoles, en tanto, podría aparecer algo más de nubosidad , aunque sin cambios importantes ni lluvias relevantes.

Fuente: TN


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