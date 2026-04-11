A qué hora puede llover hoy en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para este sábado 11 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, con condiciones estables durante gran parte del día y una leve chance de lluvias hacia la noche .

De acuerdo al informe, la jornada comenzará con cielo algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones , junto a una temperatura mínima de 13°C . Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá mayormente nublado y la máxima alcanzará los 23°C por la tarde.

Hacia la noche, el panorama podría cambiar levemente: se esperan chaparrones aislados con una probabilidad de entre el 10% y el 40% , mientras que la temperatura descenderá a 18°C .

Tras un sábado con leve inestabilidad hacia la noche, el domingo mejorará y se presentará mayormente despejado , con una máxima de 25°C.

Para el lunes y martes, se esperan condiciones similares , con cielo estable, temperaturas en torno a los 24°C y muy bajas probabilidades de precipitaciones.

El miércoles, en tanto, podría aparecer algo más de nubosidad , aunque sin cambios importantes ni lluvias relevantes.

Fuente: TN