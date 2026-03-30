VILLA GESELL: chocó a un hombre y huyó, hallaron el auto y buscan al conductor

ZONALES

Un violento episodio ocurrió en la madrugada del domingo en Villa Gesell, donde un conductor atropelló a un hombre y se dio a la fuga. Horas más tarde, el vehículo fue localizado y secuestrado, mientras continúa la búsqueda del responsable.





El hecho se registró alrededor de las 4 de la mañana en la zona de Paseo 128 y Circunvalación. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre de 39 años tendido entre la calle y la vereda, consciente pero con lesiones.





La víctima fue trasladada al hospital local, donde se confirmó que presentaba heridas leves y manifestó su intención de instar la acción penal.





Según se pudo reconstruir, fue embestido por un automóvil que escapó inmediatamente tras el impacto.

La investigación avanzó gracias a la intervención de un vecino que logró fotografiar el vehículo involucrado. A partir de esa imagen, la Central de Monitoreo municipal identificó el rodado y logró ubicarlo en una vivienda de Paseo 131 y Avenida 30, en el barrio Las Praderas.





En el lugar no se encontraban ocupantes, por lo que se dispuso una consigna policial y, con intervención de la Fiscalía y orden del Juzgado de Garantías N° 6, se realizó un allanamiento.





Durante el procedimiento se secuestró el automóvil —un Renault Clio— que presentaba daños compatibles con el hecho, además de documentación relevante para la causa. También se incautaron proyectiles de arma de fuego, que serán sometidos a peritajes.





Posteriormente, Policía Científica llevó adelante distintas pericias sobre el vehículo, hallando elementos que coinciden con los encontrados en la escena del accidente.





La causa continúa en investigación mientras se intenta identificar y localizar al conductor involucrado.