Videos: un partido de fútbol terminó en batalla campal en un club de Villa Lynch

Un partido de fútbol en un club de la localidad de Villa Lynch , en el partido de San Martín , terminó en una pelea que involucró tanto a jugadores como a espectadores , entre los que había muchos chicos.

El violento episodio tuvo lugar en el Club Social Lynch y quedó registrado en varios videos. Si bien las imágenes se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, los hechos ocurrieron el 6 de marzo pasado.

Según fuentes judiciales consultadas por Infobae , el personal policial llegó al club por la pelea, pero no registraron heridos ni se identificó a los protagonistas , ya que nadie se acercó a aportar datos .

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de San Martín, a cargo del fiscal José Miguel Guozden .

Las imágenes muestran una batalla campal que arrancó adentro de la cancha y siguió en la vereda del club, ubicado sobre Victorino de la Plaza al 500. En la puerta se observa a varias personas golpeándose, gritos y corridas, y a un hombre que cae al suelo y recibe varias patadas .

Vecinos afirmaron que el evento fue un partido por dinero , algo frecuente en varios puntos del conurbano bonaerense, donde recurrentemente se organizan torneos relámpagos, encuentros o directamente campeonatos de penales con apuestas de por medio.

Los trascendidos indican que el premio podía variar entre 500 mil y un millón de pesos , y que la entrada para ver el cotejo costaba 5.000 pesos . Los equipos que disputaron el partido no serían del barrio, según los testimonios de quienes viven en la zona.

El clima ya venía tenso desde el juego: el partido, que se grababa para un canal de YouTube , estaba 8-7 a favor de uno de los equipos cuando los disturbios estallaron. Previo a ello, se advertían provocaciones, gritos y una invasión de la cancha constante por parte de los espectadores . Así suelen desarrollarse los partidos por plata, siempre al filo de que cualquier discusión derive en peleas.





“ Mi nieto de 14 años vino a ver el partido y cuando empezó el desastre , fue para casa. Vino la policía, tiró tiros de goma para que la gente se vaya. Yo primero pensaba que era una moto que pasaba, hasta que mi nieto llegó y me contó lo que estaba pasando. Nunca sucedió esto en el club , siempre es tranquilo, se alquila para que jueguen”, relató Silvia, vecina de la zona, a la TV Pública .

Fuente: Infobae