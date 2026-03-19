Denunciaron a tres psicólogas por armar falsos informes de abuso infantil para desvincular a niños de sus padres

Un grupo de abogados de Rosario denunció penalmente a tres psicólogas que, según afirman, elaboraron una serie de informes de abusos infantiles falsos para desvincular a los niños de sus padres .

De acuerdo a los detalles aportados en el escrito, en las presentaciones las profesionales llegaron a usar observaciones textualmente idénticas para distintos pacientes, que sugieren la utilización de “formularios pre armados” para este tipo de situaciones. En un caso, un hombre perdió el contacto con su hija hace siete años y tres meses, y luego resultó absuelto.

La presentación por falso testimonio agravado fue hecha en septiembre del año pasado y está firmada por los abogados Viviana Cosentino , el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis , la ex camarista Carina Lurati , Froilán Ravena , Ramiro Coso , José Nanni , Estela Marelli y Adriana Torchio .

La causa recayó en la fiscal Guillermina Aiello , quien comenzó a relevar cada uno de los datos aportados, según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

En el escrito, se solicita que se investigue si las conductas de P.B.A., G.R.S. y N.V.A. se dieron en el marco de una presunta asociación ilícita que tiene por objeto emitir “falsos informes de menores cuyos progenitores hayan realizado denuncias por abuso , a fin de poder sostener falsas acusaciones y evitar de esta manera que el otro progenitor pueda tener contacto con sus hijos”.

Los representantes de los padres denunciados –en algunos casos con causas archivadas y desarchivadas producto de los mencionados informes de las psicólogas– señalaron que, en los procesos iniciados en contra de sus clientes, hallaron “patrones en común, que se repiten, donde se advierten numerosas irregularidades tanto en sede penal como en el fuero de Familia, causando un grave perjuicio ”.

“Lo más grave es que, en este derrotero procesal, existen personas que estarían lucrando con esta situación, emitiendo informes donde se repiten supuestos indicios de abusos sexuales sin ningún rigor técnico y que se asemejan más a formularios pre armados, que a un análisis profundo y serio de cada problemática”, sostuvieron.

En el texto, añadieron: “Estos informes, que en ocasiones defienden en las declaraciones testimoniales brindadas en juicio o ante la fiscalía, contienen llamativas coincidencias en las conductas descriptas como realizadas por nuestros hijos, que parten en todos los casos del relato de sus madres, sin que antes de comenzar a tratarlos se haya requerido nuestro consentimiento o se nos haya entrevistado para conocernos y escucharnos”.

“En todos los casos, los tratamientos comienzan, según surge de los propios informes, y del relato que en algunos casos efectuaron las profesionales en las declaraciones testimoniales antes mencionadas, desde un supuesto abuso sexual ya denunciado previamente, y es esta la única hipótesis con la que se trabaja, en tanto no se advierte en ninguno de los informes que se hayan considerado otras posibles causas generadoras de las conductas o reacciones que se afirma advierten en los niños, tales como irritabilidad, temores, pesadillas, retraimiento. No se profundiza, como señalamos, en declaraciones o entrevistas de docentes, directivos de establecimientos escolares o pediatras, ni se indaga en situaciones de contexto”, ampliaron.

Los representantes de los denunciados sostuvieron que “ todo siempre se reduce al supuesto abuso y a las supuestas expresiones” que los nenes hacen “durante la técnica que denominan como ‘La hora del juego’ que, por supuesto, no registran en soporte de audio y video , lo que impide cualquier posibilidad de poder conocer la veracidad de los dichos que se atribuyen a los niños y mucho menos la manera en que tal supuesta información es obtenida”.

En otra parte de la presentación de los abogados se insertan informes elevados por las tres psicólogas en distintos casos de abuso sexual infantil y, curiosamente, guardan coincidencia respecto a las observaciones que ellas dejan sentadas por escrito sobre el menor.

“Las coincidencias son tantas, incluso con frases textuales en un informe y otro, que si se suprimieran los nombres de los niños (sobre quienes se hace la evaluación) podría pensarse que se trata de informes referidos a un único paciente ”, concluyeron.

Los denunciantes apuntaron que, a pesar de lo sugerido por esas psicólogas, sus hijos no dijeron en Cámara Gesell “una sola conducta de nuestra parte que implicara un menoscabo a su integridad sexual”.

A la hora de relatar las historias de los padres que requirieron a través de sus abogados una investigación respecto de las profesionales intervinientes, se comenzó por dar cuenta del caso de Pablo B., denunciado en junio de 2018 . La causa se archivó en febrero de 2020, pero tras un informe de la psicóloga P.B. se desarchivó y posteriormente el legajo llegó a juicio, donde el hombre fue absuelto .

En todos los casos, según indicaron los abogados de los denunciados, a pesar de tener resoluciones judiciales favorables en el fuero penal, continúa la pérdida de contacto con los hijos porque en paralelo hay actuaciones en los juzgados de Familia.

Fuente: Infobae