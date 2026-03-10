Viajó a la Argentina por una promesa de trabajo y fue asesinada: la trama detrás del femicidio en Tigre

La Justicia de Tigre investiga la muerte de una mujer dominicana de 30 años, que fue encontrada con un disparo en la cabeza en una casa de El Talar , partido de Tigre, y puso el foco en su pareja, un hombre de 78 años que le había pagado los pasajes con la promesa de darle trabajo y una nueva vida.

Luisa María De Los Santos había llegado a la Argentina desde República Dominicana hacía apenas dos meses , ilusionada con un futuro mejor. Pero terminó viviendo en la casa de quien ahora se sospecha que es su asesino.

La mujer, de la ciudad montañosa de Villa Altagracia, cruzó la frontera de manera ilegal por Clorinda, Formosa , traída por su tía, que vive en El Talar. Dejó atrás a su hijo de 15 años, con la esperanza de poder ayudarlo desde acá. Apenas llegó, su tía la presentó a Julián Contreras , según pudo reconstruir la investigación.

La promesa era darle trabajo por un sueldo mensual de 600 mil pesos . Ella trabajaba como empleada de limpieza en su país de origen, pero ganaba apenas la mitad.

Pero la realidad fue otra. Según la tía de Luisa, Contreras la controlaba, no la dejaba salir y nunca le pagó por el trabajo prometido . Pronto, la relación se volvió sexoafectiva, algo que quedó registrado en los mensajes del celular de la víctima. Aunque Contreras intentó borrar todo, la Justicia logró recuperar los chats.

El domingo previo al crimen, Luisa le confesó a su tía que quería irse de la casa de Contreras. “Tengo miedo”, le dijo. Pero él no la habría dejado irse, lo que desencadenó una fuerte discusión. Esa fue la última vez que su familia la escuchó con vida.

La versión de Contreras ante la policía fue que entró a bañarse y, al salir, encontró a Luisa tirada en la cama, con un disparo en la cabeza . Dijo que no lo escuchó. Sin embargo, la Justicia detectó inconsistencias.

Por un lado, la herida no era compatible con un suicidio. También se comprobó que la escena del crimen había sido alterada y el arma, una carabina calibre .22, es difícil de manipular para dispararse en la cabeza, señaló una fuente a TN .

La UFI de Género de Tigre , con los fiscales María Alejandra Miozzo y Julio Petrucci al frente, ordenó peritajes clave: dermotest a Contreras, autopsia a la víctima y levantamiento de huellas para determinar quién disparó el arma.

Los primeros resultados revelaron que Luisa tenía hematomas en varias partes del cuerpo , lo que refuerza la hipótesis de un forcejeo previo al disparo.

La fiscalía sostiene que Contreras la mató tras una discusión y luego intentó simular un suicidio . El arma no estaba apoyada en la cabeza y la posición del cuerpo no coincidía con un disparo autoinfligido.

Durante el operativo, la policía también imputó a Waldenar Contreras (49), hijo del principal sospechoso, acusado de haberle entregado el rifle a su padre.

La causa quedó caratulada como “homicidio triplemente calificado por el vínculo, por razones de género y por el uso de arma de fuego” .

Mientras tanto, la familia de Luisa recibe contención y espera respuestas. “ Qué dolor siento por tu partida, prima . Que Dios la lleve a un buen lugar”, expresó un primo de la víctima en redes sociales.

