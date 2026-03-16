Una joven murió acribillada en Rosario en el patio de su casa

Una joven de 18 años fue asesinada de varios disparos en la zona sur de Rosario la noche del sábado. La víctima, identificada como Tamara Milagros Molina, fue hallada sin vida en el patio de una vivienda ubicada en el sector conocido como Villa Manuelita , dentro de barrio Tablada.

Según informó el medio regional El Litoral , vecinos alertaron al 911 tras escuchar detonaciones cerca de las 20 en inmediaciones de calle 409 al 3600. El reporte policial confirmó que los agentes ingresaron en la zona de pasillos y encontraron a Molina con múltiples impactos de bala. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el fallecimiento prácticamente al llegar, dato que fue confirmado también por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

La primera intervención judicial corrió por cuenta del fiscal Franco Tassini , responsable de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario .

Tassini dispuso un relevamiento exhaustivo de la escena, la toma de testimonios entre los vecinos y la búsqueda de imágenes en cámaras de seguridad cercanas, junto con el levantamiento de rastros para avanzar en la identificación del o los agresores. El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de la autopsia.

La vivienda donde ocurrió el crimen se encuentra en un sector de construcciones precarias, característica habitual de varios pasillos de barrio Tablada . La información policial y judicial recogida durante la noche permitió establecer la identidad de la víctima y abrió una línea de investigación vinculada a antecedentes familiares.

De acuerdo con la información a la que pudieron acceder las autoridades, la joven sería hermana de “Soretito” , un presunto gatillero de la banda de Carlos “Pelo duro” Fernández , actualmente detenido por un ataque armado contra un colectivo cometido en septiembre de 2024.

El hecho representa el quinto homicidio en Rosario en los primeros 14 días de marzo y eleva a 17 la cifra de crímenes en lo que va del año en el departamento. Las fuerzas de seguridad y la fiscalía profundizan las tareas investigativas para esclarecer la mecánica del crimen y determinar la posible vinculación del entorno de la víctima con otros hechos recientes de violencia armada en la ciudad.

De hecho, el sábado, un agente retirado de la Prefectura Naval Argentina fue asesinado cuando trabajaba como chofer de una aplicación de viajes en Rosario. El ataque ocurrió alrededor de las 6:35 de este sábado en la zona de Las Fores Sur, en la intersección de Colectora José María Rosa y 5 de Agosto, según informaron fuentes policiales a Infobae .

Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar junto a una unidad de Infantería, tras un aviso que alertaba sobre la presencia de un hombre tendido en la cinta asfáltica. Al arribar, los efectivos constataron que la persona, de sexo masculino, se encontraba boca abajo y sin signos vitales, con varias lesiones compatibles con heridas de arma de fuego.

A las 6:50, una ambulancia llegó al sitio y confirmó el deceso. Luego se identificó a la víctima: Juan Carlos Baini , de 61 años, prefecto retirado en 2015.

Fuente: Infobae