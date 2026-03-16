Comienzan los alegatos en el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo comienza su recta final. El Tribunal N°14 lleva adelante desde el mes pasado el proceso para esclarecer el incendio que le costó la vida a Melchor Rodrigo , ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el departamento que Pettinato ocupaba en la calle Aguilar en Belgrano. El streamer e imitador de Michael Jackson está acusado de haber provocado el fuego. La calificación de la causa en su contra es estrago doloso seguido de muerte , que conlleva una pena de 8 a 20 años .

Así, culmina la valoración de la prueba y comienza la ronda de alegatos tras la declaración de más de 15 testigos , que incluyó a forenses, bomberos y vecinos del edificio presentes aquella noche, además de Delia Muzio, madre de Rodrigo y querellante en la causa, que aseguró que Pettinato “ tenía una obsesión" con su hijo .

Este lunes, la querella del caso hará su alocución y su pedido de pena ante el Tribunal , integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

El lunes 30 de marzo será el turno del fiscal acusador, el doctor Fernando Klappenbach. El proceso culminará el 6 de abril con el alegato de la defensa del acusado , a cargo de los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini.

El juicio se realizó con celeridad ; se desistió de la declaración de varios testigos —principalmente de los forenses del caso— al incorporar sus relatos y sus pericias por lectura.

Pettinato, por su parte, se negó a ver las fotos del cadáver incendiado de Rodrigo en la audiencia del lunes pasado. Tampoco declaró hasta el momento. Su defensa no hizo planteos especiales durante las cuatro audiencias realizadas hasta ahora.

Pettinato podrá ser considerado un reincidente si es condenado. En abril de 2024, el acusado recibió la pena de nueve meses de prisión en suspenso por el abuso sexual simple de una menor de edad de la familia de su pareja, que lo había cobijado en un momento de crisis, tras un breve proceso en el Juzgado N°9 de San Isidro. El hecho ocurrió en un departamento de Olivos en 2018.

El fallo —confirmado en febrero de 2025 por la Sala III del fuero— le impuso una serie de medidas restrictivas como someterse a un tratamiento y fijar residencia. El tratamiento fue cumplido en un centro de Boulogne, que emitió un informe favorable para el imitador de Michael Jackson que fue incorporado a la causa por la muerte de Rodrigo.

El neurólogo mismo declaró a favor de Pettinato en la causa por el abuso de la menor, de 15 años al momento del hecho. Allí, negó que Pettinato encajara con el perfil de un abusador, dijo: “Su problema es otro” .

En aquel testimonio, Rodrigo introdujo un detalle que fue confirmado por su madre en el juicio por su muerte. Pettinato vivió en su casa durante al menos dos meses.

“Él se retira de mi casa habiendo superado su adicción. Después de eso consideré que era tiempo de que siga con otro profesional. Igualmente, de forma esporádica, estoy en contacto con él. Me enteré hace un tiempo por él mismo que lo estaban acusando de esto que es la denuncia. Me vi en la obligación moral de dar mi testimonio de lo que pienso de él como médico. Felipe no reúne el perfil de alguien abusador , en mi opinión profesional; tiene otro problema ”, finalizó.

Otros testimonios en el caso apuntan que Felipe “vivía encerrado” en el departamento de Rodrigo. Tiempo después, terminó en la casa donde supuestamente cometió el abuso por el que fue condenado.

Fuente: Infobae