Un motociclista chocó contra un contenedor y murió

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Un motociclista de 27 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en barrio Las Flores II, en Córdoba. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

El siniestro ocurrió en la noche del martes en calle Aviador Pettirossi al 1.300, donde el joven circulaba en una motocicleta Corven Energy 110. Según las primeras informaciones, habría impactado contra un contenedor de basura ubicado en la calle, lo que le provocó graves lesiones.

El traslado y la investigación

Tras el choque, un servicio de emergencias lo trasladó al Hospital de Urgencias, donde los médicos constataron su fallecimiento.

En el mismo episodio, un Fiat Siena conducido por un hombre de 29 años, que circulaba detrás de la moto, habría intentado esquivarla y terminó impactando contra el paragolpe del rodado menor.

Las autoridades trabajan para determinar la mecánica del accidente y establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.



