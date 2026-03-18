Quién era Esmail Khatib, el ministro de inteligencia iraní asesinado por Israel

JERUSALÉN.- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz , afirmó este miércoles que su ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Khatib . En Washington, el Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de US$10 millones por información sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, y otros altos funcionarios, incluido Khatib.

En un comunicado difundido este miércoles, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la “eliminación” del funcionario y señalaron que “desempeñó un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta al arresto y asesinato de manifestantes como a la elaboración de la evaluación de inteligencia del régimen”.

“Además de sus actividades dirigidas contra el Estado de Israel, Khatib lideró las actividades terroristas del ministerio de Inteligencia contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo”, añadieron las fuerzas israelíes.

Noticia en desarrollo - Agencias AFP y AP

Fuente: La Nación