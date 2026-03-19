Un matrimonio instaló un pórtico con tranquera en medio de la ruta provincial 12: qué dijo el gobierno de Chubut

Un matrimonio instaló en el oeste de Chubut un pórtico con tranquera en medio de la ruta provincial 12. Según indicó, Luciana Zárate —propietaria del campo Arroyo La Cancha junto a su esposo de nacionalidad extranjera—, la traza atraviesa propiedad privada y “no es un camino vecinal”, pese al reclamo de vecinos que grabaron y viralizaron imágenes del acceso bloqueado. El gobierno de Chubut, en tanto, respetó la instalación y coincidió con el planteo de la mujer.

En un comunicado al que accedió LA NACION , la administración chubutense explicó que ese tramo asfaltado forma parte de una obra pública inconclusa que nunca fue incorporada formalmente a la red vial, por lo que continúa dentro de una propiedad privada.

El pórtico con tranquera se montó en la zona de Sierra Colorada, en el sector del empalme con esa vía.

“La obra fue ejecutada entre 2005 y 2009 por gestiones provinciales anteriores, pero no se completó el proceso legal para su incorporación a la red vial. Por eso, el terreno mantiene carácter privado ”, señalaron en un comunicado autoridades. En la misma línea, desde Vialidad Nacional desmintieron que se trate de una ruta nacional y precisaron que el proyecto quedó inconcluso porque no se avanzó con la expropiación de las tierras.

En esta línea, fuentes oficiales indicaron que el plan original contemplaba la cesión de los terrenos al Estado a cambio de obras de cerramiento y soluciones habitacionales, pero ese acuerdo nunca se formalizó.

Los dueños del campo, por su parte, sostuvieron que el asfalto genera confusión entre visitantes y afecta la privacidad del lugar. “Al no haberse completado la cesión ni la expropiación, el Estado no tiene jurisdicción sobre ese tramo. El pórtico delimita una propiedad privada en una zona donde la obra quedó sin encuadre legal ”, señalaron fuentes oficiales.

En diálogo con la radio FM del Lago, de Esquel, Zárate afirmó que “nunca se cortó la ruta 12” porque, según su planteo, ese camino no está formalmente constituido como tal. “Yo informé a las autoridades” , dijo.

También mencionó una disputa con otro vecino de la zona, de apellido Castillo. “Dicen que no los dejamos pasar, pero el portón está abierto. Dijimos que íbamos a colocar una tranquera sin candado. Esto no es un camino vecinal, es mi propiedad ”, sostuvo.

“Los dejo pasar porque estamos con un interdicto. Esperamos que la jueza resuelva sobre este camino y sobre el sector que esta persona quiere utilizar dentro de mi campo. Nosotros tenemos el título de propiedad desde 1975 ”, concluyó.

Fuente: La Nación