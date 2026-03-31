Susana Ramírez, experta en decoración: “Nunca volvería a poner esta mesada en mi cocina porque se estropea”

En el mundo de la decoración , la cocina es uno de los lugares donde más se juega el equilibrio entre funcionalidad, estética y durabilidad . En este sentido, la experta Susana Ramírez reveló cuál es el tipo de mesada que nunca volvería a poner porque requieren de mucho mantenimiento y se estropean con facilidad.

Se trata de la mesada de madera . Aunque reconoce que aporta una calidez y un encanto natural difíciles de igualar, la realidad terminó afectando su decisión.

“La tengo muy estropeada, sobre todo en las zonas cercanas al agua”, explicó la influencer en su cuenta de TikTok . La madera, según su experiencia, exige un mantenimiento constante : barnizados periódicos, extremo cuidado con la humedad y mucha atención al calor.

Además, una cocina de uso intensivo, la madera puede deteriorarse rápidamente si no se mantiene con rigor. Su conclusión es clara: no compensa el esfuerzo . Por lo tanto, la experta aseguró que en su próxima reforma, apostará por materiales más resistentes, aunque sacrifiquen parte de esa calidez visual.

Por otro lado, la especialista enumeró los aciertos ideales para la cocina:

En conclusión, Ramírez aconsejó a los que piensan en remodelar su cocina y les remarcó que deben pensar en el uso cotidiano, priorizar la practicidad y no dejarse llevar solo por la foto perfecta.

Fuente: TN