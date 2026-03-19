Sin rastros de la nena que desapareció en Córdoba: familiares apuntan a un circo que se fue horas después

La desesperada búsqueda de Esmeralda Pereyra López , la nena de dos años que desapareció en Córdoba , sumó nuevas sospechas que fueron señaladas por los vecinos de la comunidad y los familiares de la pequeña.

La nena fue vista por última vez este miércoles a la tarde en su casa, alrededor de las 14:30 , en el barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín. En diálogo con TN , la mamá de Esmeralda apuntó contra un circo que se había montado en la zona.

De acuerdo a su testimonio, el circo nunca funcionó ni realizó el espectáculo, e incluso otros familiares de la nena dijeron que se trataba de “una excusa para hacer daño” . El dato clave que hace sospechar a la comunidad es que, apenas dos horas más tarde de la desaparición de la nena, el circo desarmó las carpas y abandonó la ciudad .

Según la familia, cuando Esmeralda desapareció y comenzaron a buscarla desesperadamente, los dueños del lugar no los dejaron entrar a ver si estaba por esa zona. “Nos contestaron mal. (...) Nos dijeron que sin orden policial no podíamos entrar “, contó la tía.

Por su parte, la madre de la nena explicó que la hipótesis ya fue notificada a la policía, que permanece investigando el predio y hasta el momento aseguraron que “ no vieron nada sospechoso ”.

“Los vecinos me están diciendo que mi hija está en ese circo , pero yo no puedo hacer nada", comentó la mujer. “A mí me gustaría ir y verlo yo también ”, agregó.

Sobre esto, los vecinos de Cosquín inundaron las redes sociales con mensajes reclamando que se intensifique el operativo de búsqueda. Entre las acusaciones, la gente del barrio señaló la falta de presencia policial y controles teniendo en cuenta la gravedad de la situación. “Durante horas no se controló ni las entradas ni las salidas del pueblo ”, afirmó un hombre.

La nena fue vista por última vez en la puerta de su casa, mientras la madre hacia la comida. Fue su abuelo, que llegaba de trabajar, quien se dio cuenta que no estaba. " Empecé a desesperarme, a gritar a los vecinos que me ayudaran a buscarla porque no la encontraba “, contó Tania.

En ese momento, entre los familiares y gente de la comunidad, recorrieron toda la vivienda y otras propiedades aledañas para intentar localizarla, sin éxito. Ante eso, radicaron la denuncia y poco tiempo después, las autoridades activaron la Alerta Sofía en todo el país.

En la zona se está desarrollando un intenso operativo de búsqueda, con rastrillajes terrestres con unidades caninas, a la par que están utilizando drones .

Según informó la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, la menor mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y viste un body gris . Ante cualquier dato sobre su paradero, se solicita la urgente comunicación con la Línea 134 .

Fuente: TN