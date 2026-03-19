“Quedamos pegados a algo que no hicimos”, el descargo del circo que fue acusado por los vecinos por la desaparición de la nena en Cosquín

La ciudad de Cosquín se vio conmocionada este jueves tras la aparición de E, una nena de dos años que se encontraba desaparecida desde ayer por la tarde, cuando su familia reparó que no se encontraba en su casa. Inmediatamente, las primeras acusaciones apuntaron contra Jugando al Circo , un grupo circense que se encontraba en la zona realizando shows musicales.

Sin embargo, minutos antes del mediodía de este jueves, la nena apareció sola en un descampado a metros de su casa y las autoridades cordobesas indicaron que los rastrillajes en el circo habían dado negativos .

Ahora, desde la compañía hicieron su descargo: lamentan haber quedado pegados a lo que pasó y temen que la policía los tome de perejiles , en caso de que no aparezcan otros sospechosos.

"Ni bien se supo lo de la niña, a nosotros nos cayeron donde estábamos. Vino la policía y nos dijo que necesitaban revisar, sin ninguna orden ni nada. No nos negamos, nos explicaron la situación, nos sacaron los teléfonos ", relató Ivan Romero, creador de contenido y uno de los cuatro fundadores del circo, en diálogo con Clarín .

A lo largo de la mañana, vecinos y familiares de la niña desaparecida plantearon sus sospechas de que integrantes del circo se la habían llevado, al indicar que casualmente la carpa se levantó momentos después de la que menor desapareciera . Incluso, ahora que E está con su familia, insisten en que los circenses podrían haberla devuelto sin que los vea la policía.

Sin embargo, Romero asegura que eso es imposible. "Desde el momento que se supo lo de la niña, nos secuestraron los vehículos y los teléfonos. No había chance de que nos pudiéramos mover ni hacer nada, nos detuvieron, inspeccionaron todo ", relató.

"La tía dijo que nosotros nos habíamos negado a que ingresen a mirar. Es falso, no estábamos ahí. El predio tiene cuidadores, capaz fueron ellos", indicó Iván, quien aclaró además que el 13 de marzo ya habían levantado su carpa del predio porque el espacio estaba reservado para una carrera.

Fuente: Clarín