Autorizaron la demolición de un edificio histórico en avenida Alvear que había sido frenada hace cuatro años

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó la demolición de un edificio histórico en donde alguna vez funcionó la tienda de la marca italiana Ermenegildo Zegna en la Argentina. Ubicado sobre la avenida Alvear al 1628 , en el barrio porteño de Recoleta , el inmueble ya había estado cerca de ser derribado en 2022, cuando la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos intervino para frenar el proceso. Esta vez, el avance del proyecto parece irreversible .

Aunque no cuenta con protección patrimonial específica , la propiedad se encuentra dentro de un Área de Protección Histórica . Según pudo saber LA NACION de fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano, el permiso de demolición está vigente desde 2024 y no existen impedimentos legales o administrativos para rechazar la solicitud presentada por la desarrolladora Pride Developers .

De esta forma, el edificio, de —por ahora— dos plantas, ya tiene el vallado reglamentario y la señalización de obra con un código QR que remite al permiso otorgado por la Agencia Gubernamental de Control. En ese terreno se proyecta la construcción de un complejo de nueve pisos con unidades de alta gama, denominado Maison Alvear . El proyecto, según pudo saber LA NACION , comenzará en los próximos días y demorará aproximadamente 30 meses en completarse.

Desde el gobierno porteño señalaron que la inclusión en un área protegida no implica resguardo individual para cada inmueble. “Cada edificio debe contar con su propia catalogación”, explicaron.

En ese marco, indicaron que, al no tratarse de una propiedad protegida, puede ser reemplazada, siempre que el nuevo desarrollo mantenga armonía con el entorno . En la misma cuadra se ubican construcciones con valor patrimonial, como el Palacio Fernández Anchorena —sede de la Nunciatura Apostólica—, el Palacio Duhau —donde funciona el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires— y el Palacio Casey , actual sede del Ministerio de Cultura.

En 2022, la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos —dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación— ya había impedido la demolición .En ese momento, el inmueble pertenecía a la firma Cross Capital, que proyectaba levantar una torre residencial con servicios vinculados al hotel ubicado enfrente.

Desde la administración porteña relativizaron aquel episodio. “Era un tema con Nación. Desde el punto de vista de la Ciudad, nunca hubo impedimentos y el propietario siempre tuvo autorización para disponer del bien”, indicaron a este medio y subrayaron: “Nunca hubo un argumento legal o administrativo por parte de la Ciudad para decirle al dueño: ‘Usted no puede hacer esto’”.

Acabamos de ver que el @gcba autorizó la demolición total de un edificio patrimonial en la avenida más emblemática de Buenos Aires. Escándalo es poco. Les pasamos el dato @BastadeDemoler y @natzkerba pic.twitter.com/WeVLcOYg1q

También señalaron que la paralización de entonces habría quedado sin efecto en sede judicial y que la habilitación actual rige desde hace dos años. “Probablemente no se hizo nada en estos años porque estaba esperando alguna otra cosa, pero no hubo ninguna novedad”, añadieron.

Ahora, el nuevo proyecto quedó en manos de Pride Developers , mientras que la demolición está a cargo de las empresas Demoliciones Baires S.R.L. y Cortes y Sistemas S.R.L. , que en los próximos días comenzarán con las tareas. Fuentes del organismo nacional indicaron que, para intervenir, debe existir una presentación formal ante la Comisión, algo que en este caso no ocurrió.

Al no contar con protección patrimonial, la desarrolladora se encuentra habilitada para avanzar con el proyecto.

Fuente: La Nación