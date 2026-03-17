Por la incorporación de la IA se perdieron más de 40.000 puestos de trabajo en informática en lo que va de 2026

El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) transforma y redefine de manera constante todo tipo de industrias, y el rubro tecnológico no es la excepción. En este sentido, más de 40.000 puestos de trabajo ya se vieron afectados en diferentes empresas de tecnología en los primeros tres meses del año, de acuerdo a cifras publicadas por Business Today .

En detalle, la lista de despidos incluye a compañías como Amazon (16.000 puestos de trabajo eliminados), Atlassian (1600), Ericsson (1600), Meta (500), AutoDesk (1000), eBay (800) y Pinterest (700). El motivo detrás de estos cambios: la automatización y optimización de procesos a través de la IA , en especial en áreas administrativas y de soporte técnico.

La compañía tecnológica financiera Block también encabeza esta ola de recortes: en febrero, Jack Dorsey, CEO de la firma, anunció el despido de más de 4000 personas de su plantilla.

Con esta decisión, Dorsey redujo a prácticamente la mitad la plantilla de Block y predijo que la mayoría de las empresas seguirán su ejemplo en un año. Los inversores respondieron positivamente y las acciones de la empresa subieron hasta un 27% en el post-market .

“Las herramientas de inteligencia han transformado el concepto de construir y dirigir una empresa”, aseguró Dorsey en una conferencia telefónica con analistas, según informó The Wall Street Journal , y señaló: “Un equipo significativamente más pequeño que utilice las herramientas que estamos desarrollando puede hacer más y mejor”. Agregó que Block ya está viendo el cambio internamente “y las capacidades de las herramientas de inteligencia se están acumulando más rápido cada semana ”.

Por X circuló una nota de Dorsey en la que detallaba los motivos de la decisión y aseguraba que se trata de “una de las decisiones más difíciles en la historia de nuestra empresa”. Explicó que la decisión no se vincula con una crisis: “Nuestro negocio es sólido. La utilidad bruta sigue creciendo, seguimos atendiendo a más y más clientes y la rentabilidad está mejorando. Pero algo ha cambiado. Ya estamos viendo que las herramientas de inteligencia que estamos creando y usando, junto con equipos más pequeños y horizontales, están posibilitando una nueva forma de trabajar que transforma fundamentalmente lo que significa construir y dirigir una empresa . Y esto se está acelerando rápidamente”.

we're making @blocks smaller today. here's my note to the company. #### today we're making one of the hardest decisions in the history of our company: we're reducing our organization by nearly half, from over 10,000 people to just under 6,000. that means over 4,000 of you are…

Por su parte, Meta planea despedir a más del 20% de su plantilla para “equilibrar” sus planes de inversión en IA este año, según informó Reuters . “Se trata de información especulativa sobre enfoques teóricos”, indicó Andy Stone, portavoz de Meta. El presupuesto de Meta para IA sería de US$600.000 millones , destinados a centros de datos para 2028.

No es la primera vez que la compañía de Mark Zuckerberg decide llevar adelante despidos: en noviembre de 2022, la firma recortó 11.000 puestos de trabajo, un 13% de su plantilla de aquel entonces. Cuatro meses después, otros 10.000 empleados se vieron afectados.

En tanto, Oracle , la multinacional fundada por Larry Ellison, también se sumó a la ola de despidos. ¿Los motivos? Una crisis de liquidez, producto de las inversiones necesarias para infraestructura de nube, y las soluciones de software potenciadas con IA, según un artículo de Bloomberg.

La tendencia es clara: cada vez más empresas priorizan capacidades vinculadas a supervisar, implementar y entrenar sistemas autónomos.

Santiago Bilinkis, creador digital, tecnólogo y divulgador, considera que es difícil definir qué pasará en un futuro, pero “estar atento a lo que ocurre allá afuera es como leer el diario del lunes cuando todavía es viernes”.

Fredi Vivas, profesor e ingeniero especializado en IA, autor de los libros Generación IA , Invisible y ¿Cómo piensan las máquinas? , explicó que “es difícil extrapolar este tipo de decisiones o situaciones a cualquier tipo de empresa. Las compañías digitales o de software son particulares en el tipo de contratación que suelen tener, los bonos que se pagan, el modelo de negocio. Una firma que está construyendo una plataforma, necesita inicialmente mucha gente para construirla, pero, una vez que se termina, tal vez ya no requiere del mismo personal”.

Fuente: La Nación