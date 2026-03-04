Perdió un sobre con dólares y un empleado municipal se lo devolvió intacto en Córdoba

NACIONALES

Un hombre recuperó un sobre con dólares que había perdido en Alicia, Córdoba, gracias a un empleado municipal que lo encontró mientras recolectaba ramas y decidió devolverlo.

Horacio Marshall Pérez, el dueño del dinero, celebró la acción: “Este mundo necesita muchos como él”.

Sergio Moreyra, empleado municipal, realizaba su trabajo cotidiano de limpieza de calles cuando vio el sobre. Al revisarlo, comprobó que contenía casi un millón de pesos en billetes estadounidenses . Sin dudarlo, buscó al dueño para devolver el dinero íntegro .

Marshall Pérez había pedido ayuda en Facebook : “Se extravió un sobre de papel madera con dólares, es de una persona que lo necesita urgente. ¡Será recompensado!”.

Tras recuperar el dinero, agradeció públicamente: “Hay personas buenas por naturaleza como este señor que encontró el sobre y lo devolvió inmediatamente. Necesita este mundo muchos como él. Felicitaciones, estoy infinitamente agradecido ”.

Nahuel, hijo de Moreyra, agregó: “ Para nosotros es un orgullo que mi padre haya tomado esta decisión”. La historia se difundió rápidamente y generó comentarios positivos sobre la honestidad y solidaridad del trabajador municipal.

Fuente: TN