Nueva encuesta: midieron a los 24 intendentes del GBA y hubo sorpresas arriba y abajo de la tabla

Una nueva encuesta en el territorio más caliente de la política dejó sorpresas . De las buenas y de las malas. Se trata del ranking de intendentes del Conurbano bonaerense que hace mensualmente la consultora CB Global Data y que dejó a dos peronistas en los polos: Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) primero y Pablo Descalzo (Ituzaingó) último.

CB es una encuestadora que se hizo conocida a principios de 2020 por empezar a publicar un ranking de gobernadores . Luego, amplió el espectro a intendentes federales (uno por provincia), más esta tabla de jefes comunales del GBA y hasta una comparación de presidentes de Sudamérica . Siempre siguiendo la misma lógica: evalúa a cada dirigente en su distrito y divide los resultados en tres grupos.

El último estudio del GBA se basó en un relevamiento de 14.157 casos en total (entre 532 y 705 por municipio), entrevistados del 6 al 11 de este mes. Los resultados se presentaron con un margen de error de +/- 3% a 4%.

Tres datos clave de contexto para tener en cuenta:

1) La gran mayoría de los jefes comunales del Conurbano son peronistas , por lo cual es habitual que arriba y abajo de la tabla aparezcan dirigentes de ese partido.

2) Los jefes comunales locales tienen en general mejor imagen que los políticos nacionales en los municipios. Eso explica que 15 de los 24 intendentes evaluados hayan terminado con más imagen positiva que negativa.

3) Como hay varios jefes comunales "suplentes", que asumieron para reemplazar a las figuras más conocidas, la tabla de ordena por el diferencial de imagen (la positiva menos la negativa), sin tener en cuenta el no sabe / no contesta, que en algunos casos es muy alto por el nivel de desconocimiento de los "nuevos" intendentes.

En el arranque del informe, se hace un resumen con los tres intendentes que ocuparon el podio, los tres últimos y cuáles fueron los principales cambios respecto a la medición anterior:

"Los tres intendentes mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen son Leonardo Nardini (PJ, Malvinas Argentinas), quien encabeza el ranking con un diferencial de + 27,8 puntos porcentuales; seguido muy de cerca por Jaime Méndez (Ex JxC, San Miguel), con + 27,7 puntos; y en tercer lugar Federico Achával (PJ, Pilar), con un saldo positivo de + 26,7 puntos".

"En el otro extremo del ranking, los intendentes del GBA con peor desempeño en términos de diferencial de imagen son Pablo Descalzo (PJ, Ituzaingó), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de - 16,5 puntos porcentuales; seguido por Lucas Ghi (Pj, Morón), con - 13,3 puntos; y Gustavo Menéndez (PJ, Merlo), con un saldo de - 12,3 puntos".

"En relación con el mes anterior -comparando el diferencial de imagen de la medición previa con el de este mes-, el intendente que más creció fue Andrés Watson (PJ, Florencio Varela), con una mejora de + 3,7 puntos porcentuales en su diferencial. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Julián Álvarez (PJ, Lanús), quien registró un descenso de - 8,4 puntos".

A pedido de Clarín, el director de la consultora, Cristian Buttié , analizó los resultados del ranking de intendentes del GBA de marzo:

"El informe del GBA identifica un enclave de resistencia territorial del peronismo frente al proyecto de Milei, quien, según los datos del informe de febrero , mantiene un diferencial de imagen negativo en la mayoría de los municipios, permitiendo a los intendentes posicionarse como diques de contención y protagonistas de la estrategia local, provincial y nacional de cara a la elección del 2027".

"Mientras la Rosada apuesta a mantener vigente el recuerdo del Gobierno anterior para minar estas bases, el peronismo responde con el control político de estos gigantes poblacionales, destacando el posicionamiento de los intendentes por sobre las figuras centrales del espacio (Kicillof y CFK )".

"Configuran un escenario donde la territorialidad y el caudal de votos de la Tercera Sección siguen siendo la moneda de cambio más valiosa para contrarrestar la amenaza de La Libertad Avanza en la Provincia".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín