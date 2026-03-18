Congreso: La Libertad Avanza retiene comisiones clave y busca controlar Salud y Discapacidad

La Cámara de Diputados pisó el acelerador con la constitución de comisiones: desde este martes al jueves conformarán 19. El oficialismo se encargó de garantizarse las de mayor peso político pero también buscará avanzar en Salud y Discapacidad ; dos que solían estar en manos de la oposición pero que tras los conflictos por las leyes de Discapacidad y Garrahan en La Libertad Avanza ahora las quieren para ellos.

Mientras tanto, como contó Clarín, en el Senado la jefa libertaria Patricia Bullrich saldó con José Mayans la discusión sobre proporcionalidad que tenía frenado el armado de comisiones y esta semana pondrán nueve en marcha. Sin embargo, ahora la batalla entre ambos será por las presidencias.

En el puñado de comisiones que se crearon durante el periodo de extraordinarias, los libertarios ya se habían quedado con las decisivas como Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Justicia, y Acuerdos -la que trata todos los pliegos- en el Senado.

En Diputados LLA ya tiene nueve propias y en esta tanda irán por cuatro más . Una de ellas es Legislación General que se conformó este martes, y el libertario Santiago Santurio quedó a cargo.

Este miércoles buscarán con otras tres que prometen general choques con la oposición más dura: Salud, Discapacidad y Energía y Combustibles.

Tanto Salud como Discapacidad hasta el año pasado estaban presididas por miembros de Unión por la Patria: el tucumano Pablo Yedlin y el bonaerense Daniel Arroyo. Eso fue decisivo para motorizar en tiempo exprés los proyectos de emergencia en Discapacidad y en pediatría y residencias nacionales, conocida como Ley Garrahan.

Ambas iniciativas consiguieron aprobarse, el presidente Javier Milei los vetó, el Congreso insistió y el conflicto siguió hasta en la Justicia para obligar al Gobierno a que cumpla las leyes.

Como el oficialismo está dispuesto a volver a la carga - principalmente en el tema de Discapacidad- quieren garantizarse que alfiles propios van a capitanear los debates sobre esos temas. Este martes, tras la reunión de Mesa Política el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que entre el paquete de leyes que enviarán al Congreso se encuentra una modificación a la Ley de Discapacidad.

El acuerdo con los aliados es sentar al jujeño Manuel Quintar en Salud y el tucumano Gerardo Huesen en Discapacidad. Ambos de LLA.

La cuarta comisión es Energía y Combustibles, que ya viene siendo presidida por el oficialismo con la rionegrina Lorena Villaverde, quien se espera que siga en el cargo.

El oficialismo también planea dar batalla con el financiamiento universitario, otra tema que le trajo dolores de cabeza a lo largo de todo el año pasado. Se van a garantizar que quede en mano de un aliado con la misma línea ideológica: el diputado del PRO y ex ministro Alejandro Finocchiaro.

El peronismo, por su parte, se queja por la "calidad" de las comisiones que el oficialismo le deja presidir: las más "light". Este martes la camporista Lorena Pokoik quedó al mando de Cultura, Julia Strada en Economía y Pablo Todero en la de Personas Mayores.

En el Senado, por su parte, como contó Clarín Patricia Bullrich y Mayans constituirán nueve comisiones esta semana y la jefa del bloque de LLA acordó con los aliados para conducir cinco de ellas: Asuntos Constitucionales, Agricultura, Ganadería y Pesca, Legislación General con Nadia Márquez, Defensa Nacional con Luis Juez y Deportes con Bruno Olivera Lucero.

Las otras cuatro (Seguridad Interior y Narcotráfico, Turismo, Asuntos Administrativos y Municipales y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión) las repartirá entre aliados de la UCR y el nuevo bloque que conduce la peronista jujeña Carolina Moisés. UP protestará por eso.

A su vez, Bullrich dará un paso al costado de la comisión de Trabajo -que se puso a presidir en extraordinarias para sacar la Reforma Laboral- y quedará a cargo de otra libertaria: la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, quien ya conducía esa comisión el año pasado.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín