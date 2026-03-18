MAR DEL PLATA: Quisieron cambiar una zapatillas pero estaban usadas y terminaron a las trompadas con los empleados

ZONALES





Un hombre de 31 años y una mujer de 27 fueron aprehendidos el martes por la noche tras protagonizar un violento episodio en un comercio de Mar del Plata, donde agredieron a una empleada y a un trabajador de seguridad.





El hecho ocurrió minutos antes de las 20:30 en un local ubicado sobre avenida Luro casi La Rioja, cuando la pareja se presentó para cambiar un par de zapatillas. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el comercio debido a que el producto presentaba signos de uso.





Ante la negativa, los involucrados reaccionaron con violencia y atacaron al personal del lugar. Como consecuencia:

Una empleada de 39 años sufrió una lesión leve en un dedo de la mano izquierda .

Un hombre de 51 años, que realizaba tareas de seguridad, resultó con una herida en la frente.





Además, antes de ser reducidos por la policía, provocaron daños en la vidriera del local.





Durante la aprehensión, los efectivos secuestraron una tijera escolar con mango rojo y un destornillador de precisión, elementos que llevaban entre sus pertenencias.





Intervención judicial





Tras ser trasladados a la comisaría primera, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por lesiones y daño, además de la correspondiente notificación.





La mujer fue alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán, mientras que el hombre quedó detenido en la Unidad Penal N°44, a la espera de prestar declaración en Tribunales.