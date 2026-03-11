Mar del Plata cerró el verano con menos turistas y una ocupación promedio del 50%

ZONALES





La ciudad de Mar del Plata registró una caída del 3,7% en la cantidad de turistas durante la última temporada de verano, según datos oficiales difundidos por el municipio. El período comprendido entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero dejó 3.141.472 visitantes, una cifra inferior a los 3.263.727 arribos contabilizados en la temporada 2024/2025.





De acuerdo al informe del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), la ocupación promedio global durante el verano fue del 50,7%, lo que marca uno de los niveles más bajos de los últimos años.





En el detalle mensual, diciembre recibió 805.811 turistas, lo que representó una baja interanual del 2,1%. En enero se registraron 1.280.524 visitantes, con una caída más marcada del 7,1%, mientras que febrero cerró con 1.055.137 arribos, lo que implicó un descenso más leve del 0,7%, favorecido en parte por el movimiento generado durante el fin de semana largo de Carnaval.





Los números reflejan además que fue la temporada con menos visitantes desde el verano 2020/2021, cuando la actividad turística estaba fuertemente afectada por la pandemia y se habían registrado 2.231.660 arribos.





En cuanto a las modalidades de alojamiento, la vivienda propia fue la opción más utilizada, con el 41,3% de los turistas, seguida por viviendas alquiladas (32,6%), hotelería (25,9%) y otras alternativas que representaron el 0,2% restante.





Respecto a los medios de transporte utilizados para llegar a la ciudad, el vehículo particular fue ampliamente el más elegido, con el 81,4% de los viajes. Detrás se ubicaron el ómnibus (13,8%), el ferrocarril (3,4%) y el avión (1,5%).