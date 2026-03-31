MADARIAGA - PRIMERO EN CNM: Apresaron un joven que robó zapatillas y agredió a dos menores

MADARIAGA





Un violento episodio se registró en la intersección de las calles Sarmiento e Ituño, en General Madariaga, donde dos adolescentes fueron víctimas de un robo.





Según supo CNM, el hecho ocurrió cuando un joven de 18 años habría agredido físicamente a uno de los menores y sustraído una zapatilla perteneciente a su amigo.





Tras un llamado al sistema de emergencias, personal policial acudió al lugar y entrevistó a las víctimas, quienes brindaron la descripción del agresor. Con esos datos, se implementó un operativo cerrojo en la zona.





Minutos después, el sospechoso fue localizado en inmediaciones de calle 2 entre 3 y 3 bis, donde fue interceptado por los efectivos. Al momento de la aprehensión, el joven tenía en su poder de las zapatillas.





La Unidad Fiscal de Instrucción N° 8 dispuso la inmediata detención del imputado bajo la carátula de robo.





Las víctimas, de 16 años, fueron asistidas tras el hecho y se encuentran fuera de peligro.