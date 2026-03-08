MADARIAGA: Las lagunas La Larga y Los Horcones bajo alerta máxima por cianobacterias

MADARIAGA





La Autoridad del Agua emitió una alerta que coloca a las Lagunas La Larga y Los Horcones como uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires con semáforo o bandera roja por la presencia de cianobacterias de alto riesgo para el ser humano.

Expertos del organismo detectaron altos niveles de estos microorganismos, que son un tipo de alga que le da al agua una coloración verdeazul, en ríos, lagunas y otros espejos de agua que se usan para fines recreativos.

En esos dos espejos de agua se nota un verde intenso, azul o azul verdosa. Hay una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua y floración consolidada. Se recomienda no ingresar al cuerpo de agua, no consumir alimentos que provengan del río o laguna y alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.

Por otro lado, se encuentran en amarillo las lagunas La Salada Grande y El Carbón en donde, en ciertos sectores, el agua aparece verdosa con formación de cianobacterias.