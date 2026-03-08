MADARIAGA: Las lagunas La Larga y Los Horcones bajo alerta máxima por cianobacterias

La Autoridad del Agua emitió una alerta que coloca a las
Lagunas La Larga y Los Horcones como uno de los lugares de la provincia de
Buenos Aires con semáforo o bandera roja por la presencia de cianobacterias de
alto riesgo para el ser humano.
Expertos del organismo detectaron altos niveles de estos
microorganismos, que son un tipo de alga que le da al agua una coloración
verdeazul, en ríos, lagunas y otros espejos de agua que se usan para fines
recreativos.
En esos dos espejos de agua se nota un verde intenso, azul o
azul verdosa. Hay una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie
formando una capa continua y floración consolidada. Se recomienda no ingresar
al cuerpo de agua, no consumir alimentos que provengan del río o laguna y alejar
a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.
Por otro lado, se encuentran en amarillo las lagunas La
Salada Grande y El Carbón en donde, en ciertos sectores, el agua aparece
verdosa con formación de cianobacterias.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes