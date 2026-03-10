MADARIAGA: Lanzan una campaña solidaria para que alumnos de la Escuela Especial 501 puedan ir a la pileta durante todo el año

MADARIAGA

La Escuela Especial N°501 lanzó una nueva campaña solidaria para sostener durante todo el año el proyecto educativo de natación destinado a sus estudiantes. La iniciativa, llamada “Amigos de la Pileta”, busca reunir padrinos que colaboren con un aporte único para cubrir los gastos de la actividad.





La directora de la institución, Cintia Elizondo, explicó en CNM Radio que se trata de un proyecto histórico de la escuela, que se desarrolla desde hace años y que brinda importantes beneficios para los alumnos.





Según detalló, la actividad se realiza dos veces por semana y está destinada tanto a estudiantes de nivel primario como secundario, lo que permite que participen chicos de distintas edades.





“Es uno de los proyectos más beneficiosos que tenemos en la institución. El agua se adapta a muchas situaciones y resulta muy favorable para nuestros estudiantes”, señaló la directora.





Cómo funciona la campaña





Para poder sostener la actividad durante todo el año, desde la escuela buscan reunir 150 padrinos solidarios, cada uno con un aporte por única vez de 9.000 pesos.





El dinero recaudado se destina directamente a cubrir los costos de la pileta y otras cuestiones logísticas vinculadas al proyecto.





El aporte se puede realizar mediante transferencia bancaria a la cuenta de la cooperadora de la escuela, utilizando el alias:





ogro.faja.risa





El año pasado una campaña similar permitió cubrir rápidamente el costo anual de la actividad, por lo que desde la institución esperan lograr nuevamente el objetivo en poco tiempo.

Un proyecto para toda la comunidad educativa





El programa de natación se desarrolla con grupos rotativos de estudiantes, de modo que la mayor cantidad posible de chicos pueda participar de la experiencia.





Además del alquiler de la pileta, la escuela debe afrontar otros gastos como transporte, materiales y organización de los traslados, por lo que la colaboración de la comunidad resulta fundamental.





“Las cooperadoras están formadas por familias, amigos y también por personas que no tienen vínculo directo con la escuela pero igualmente ayudan. Sin esa colaboración sería imposible sostener estos proyectos”, expresó la directora.





Desde la institución señalaron que la campaña estará abierta durante algunos días hasta alcanzar el objetivo, con la intención de garantizar que los estudiantes puedan realizar la actividad durante todo el ciclo lectivo.