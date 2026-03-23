MADARIAGA: la moto involucrada en el choque tenía pedido de secuestro por robo en Villa Gesell

MADARIAGA

El accidente ocurrido este domingo por la tarde en la esquina de Moreno y Maistegui sumó en las últimas horas un dato clave que modifica el cuadro inicial: la motocicleta involucrada tenía pedido de secuestro activo por robo.





Según la información divulgada en Informe Central esta mañana, el siniestro se produjo cuando una moto tipo enduro circulaba por Maistegui en dirección a las vías y colisionó con un automóvil que ya se encontraba cruzando Moreno, en una intersección donde rige la prioridad de paso para quien viene por la derecha.





De acuerdo a lo reconstruido, el conductor del auto ya había iniciado el cruce y debió realizar una maniobra evasiva que lo llevó a subirse a la vereda, aunque igualmente se produjo el impacto entre ambos vehículos.





Tras el hecho, uno de los ocupantes de la moto fue trasladado al hospital para control, mientras que el otro permaneció en el lugar. Ambos presentaban golpes producto del choque.





Sin embargo, el dato más relevante surgió con la intervención policial: al verificar la motocicleta —una Honda Tornado XR 250 sin dominio colocado— se constató que tenía un pedido de secuestro activo por hurto, con intervención de la Justicia de Villa Gesell y vigente desde noviembre de 2025.





Ante esta situación, el rodado fue incautado y uno de los jóvenes fue trasladado a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones por encubrimiento, con intervención de la fiscalía de turno.





Además, se constató que los ocupantes de la moto no contaban con la documentación correspondiente al momento del hecho.