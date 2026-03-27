MADARIAGA - FUE ANTICIPO DE CNM RADIO: Pagó más de $5 millones por una camioneta y lo estafaron

MADARIAGA





Un nuevo caso de defraudación informática fue denunciado en Madariaga, donde un hombre de 37 años aseguró haber sido víctima de una estafa tras realizar una transferencia millonaria por la supuesta compra de un vehículo.





Según informaron como anticipo en el programa Informe Central de CNM Radio, todo comenzó el pasado 18 de marzo y recién por estas horas fue denunciado en la comisaría.





En los detalles a los que accedió CNM la víctima concretó una transferencia por $5.192.000 para adquirir una camioneta Ford F100 que, según la publicación, se encontraba en San Rafael, provincia de Mendoza.





Sin embargo, tras efectuar el pago, los supuestos vendedores dejaron de responder los mensajes, lo que motivó la presentación formal del caso, también con el objetivo de avanzar ante la entidad bancaria.





La causa fue caratulada como “defraudación informática” y quedó en manos de la UFI correspondiente, que ya inició las actuaciones para intentar dar con los responsables.





Este episodio no es aislado. CNM informó hace días uno muy similar con la "falsa" transacción de un tractor que también estaba en Mendoza. Todo podría conducir a los mismos estafadores.





En esa oportunidad la víctima buscó en Market Place, la plataforma de compra-venta de Fecebook, y encontró un tractor Fiat 400. Le pidieron $200.000 para iniciar el traslado.





Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir distintos inconvenientes informados por el supuesto vendedor. En primer lugar, le indicó que el traslado había sido demorado en un control de Gendarmería, por lo que solicitó un nuevo pago de 400 mil pesos, que fue enviado.





Posteriormente, el estafador volvió a comunicarse para informar un desperfecto mecánico en el vehículo que transportaba el tractor, lo que requería otros 650 mil pesos para la compra de repuestos. A esta situación se sumó un nuevo argumento: el tractor habría sido retenido por estar vinculado como garantía en una entidad bancaria.





En ese contexto, intervino una tercera persona que se hizo pasar por un efectivo policial, quien le indicó que debía abonar una suma cercana a los dos millones de pesos para resolver la situación. El denunciante realizó entonces una nueva transferencia de dinero.





Las autoridades recomiendan extremar precauciones al momento de realizar compras de vehículos u otros bienes a distancia, especialmente cuando implican transferencias de dinero sin verificación presencial ni garantías concretas.