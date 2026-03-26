MADARIAGA: "Es una opereta muy malintencionada: fue básicamente un acto de amor para que un compañero pueda disfrutar de una marcha"

MADARIAGA

La concejal de Fuerza Patria, Valeria Medina, dialogó con el programa Informe Central de CNM Radio 93.3 para desmentir categóricamente las acusaciones surgidas tras la viralización de un video durante la movilización por el Día de la Memoria en Capital Federal . Aseguró que se trató de una campaña orquestada por perfiles falsos ligados al oficialismo local y explicó la emotiva historia detrás de la silla de ruedas .





En las últimas horas, la participación de una comitiva de madariaguenses en la masiva marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Capital Federal se vio envuelta en una polémica en redes sociales. Imágenes y un video descontextualizado mostraban a un joven alternando entre caminar y sentarse en una silla de ruedas durante la movilización . Las críticas escalaron rápidamente, acusando a la agrupación política de "burlarse" o buscar un rédito al "fingir condiciones médicas" .





Para frenar las especulaciones, la concejal Valeria Medina (Fuerza Patria / La Cámpora) rompió el silencio en el programa matutino de CNM Radio 93.3, donde detalló minuciosamente lo ocurrido y apuntó contra el oficialismo radical por la difusión del material .





El verdadero destinatario de la silla y los 16 kilómetros de marcha





Lejos de tratarse de una puesta en escena, Medina explicó que la silla de ruedas fue llevada específicamente para asegurar la participación de Daniel, un histórico compañero de la agrupación .





"Este muchacho camina, pero no podía caminar 16 kilómetros y quería estar en la plaza de los 50 años", relató la edil . La presencia de Daniel en esta fecha tenía un peso histórico innegable: "Es un muchacho que estuvo en la ex ESMA en el momento en que Néstor Kirchner bajó los cuadros, en que pidió perdón por el nombre del Estado a la población argentina por lo que había sido el horror de la dictadura. Estuvo presente en ese momento y se moría de ganas de estar a los 50 años" .





Ante este deseo, la comitiva se organizó. "Dijimos, bueno, Daniel, te conseguimos la silla y te empujamos", detalló Medina . De hecho, aclaró que el mismo joven que fue fotografiado sentado en la silla, empujó a Daniel durante casi todo el trayecto desde Núñez hasta Plaza de Mayo, alternando la tarea con otro compañero . Las más de 40 personas que viajaron desde Madariaga vivieron la jornada como "básicamente un acto de amor, de empujar 16 kilómetros con una silla rodeada para que un compañero pueda disfrutar de una marcha" .





La foto descontextualizada y el descanso de los manifestantes





Sobre las imágenes virales donde se ve a un joven que no es Daniel sentado en la silla, la concejal fue contundente. Explicó que se trataba de un invitado que acompañaba a la agrupación y que, simplemente, aprovechó un momento en que la silla estaba vacía para descansar .





"De hecho, después de terminar la marcha, nos hemos sentado varios de lo cansados que estábamos", confesó Medina . "En cuanto veíamos la silla vacía, ¡pum!, nos sentábamos. [...] Cuando terminó la marcha suplicábamos por sentarnos un ratito en algún lugar" . En esa misma línea, remarcó que "en esa foto podría haber salido yo, podría haber salido cualquier compañero que se haya sentado" .





Además, rechazó de plano las acusaciones de insensibilidad: "La verdad es que no fue para nada la intención de reírnos de ningún discapacitado" . Y repudió los comentarios malintencionados en redes: "Salieron a decir que cobramos por discapacidad, cualquier cosa" . Según contó, el joven fotografiado se acercó luego a pedirle disculpas por el malentendido, a lo que ella le restó importancia en el plano personal, apuntando en cambio a quienes manipularon la imagen .





"El mismo formato de la campaña en mi contra del 2023"





Medina no dudó en inscribir este episodio en una campaña de desprestigio impulsada por sectores políticos locales. "Yo no creo que sea más que una opereta muy malintencionada", sentenció .





La concejal detalló que la publicación original provino de un "perfil trucho" en Facebook que "no tiene prácticamente me gusta, excepto de funcionarios municipales. Además, trazó un paralelismo directo con las tácticas utilizadas en las elecciones pasadas: "El video que se viralizó [...] tiene el mismo formato de edición, muy simple, básico, de unos videos que se generaron el 2023 en la campaña contra mí para que la gente no me votara, que no ingrese lo peor del periodismo al HCD, que vendría a ser La Cámpora" .





"Esos videos que fueron publicados por funcionarios y por concejales radicales son el mismo formato de estos", acusó de forma directa . La agresividad de estos ataques encendió las alarmas en su espacio político. "Ahora me preocupa el tema de que si empezamos así, ¿Qué va a pasar en el 2027 cuando estemos en campaña?", se preguntó .





Para Medina, este nivel de hostilidad responde al rol activo de su bloque en el Concejo Deliberante. "Nosotros hemos movido el avispero bastante, denunciado al oficialismo en lo que corresponde", reflexionó, aunque aclaró que también acompañan el 90% de los proyectos porque buscan "lo mejor para Madariaga" .





Trabajo legislativo más allá de las redes





Aprovechando el espacio radial, la concejal detalló la agenda de trabajo que vienen impulsando en el HCD. Mencionó un proyecto para que los documentos oficiales municipales de 2026 lleven el membrete del "año de los derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia" . También reclamó por la implementación de un sistema de códigos QR en las lagunas de Madariaga para alertar sobre cianobacterias, un proyecto aprobado por unanimidad el año pasado pero cuya cartelería digital aún no fue instalada por el Ejecutivo .





Finalmente, destacó el trabajo en conjunto con otros bloques opositores. Contó que, junto al unibloque de Escobar y al representante de La Libertad Avanza, presentaron esta semana un proyecto para modificar el recorrido de la línea de colectivo local . El objetivo es que el transporte llegue hasta la escuela agraria, aliviando el gasto diario de los estudiantes y mejorando la frecuencia del servicio en los diferentes turnos escolares .