MADARIAGA: "Es una opereta muy malintencionada: fue básicamente un acto de amor para que un compañero pueda disfrutar de una marcha"

La concejal de Fuerza Patria, Valeria Medina, dialogó con el programa Informe Central de CNM Radio 93.3 para desmentir categóricamente las acusaciones surgidas tras la viralización de un video durante la movilización por el Día de la Memoria en Capital Federal
En las últimas horas, la participación de una comitiva de madariaguenses en la masiva marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Capital Federal se vio envuelta en una polémica en redes sociales. Imágenes y un video descontextualizado mostraban a un joven alternando entre caminar y sentarse en una silla de ruedas durante la movilización
Para frenar las especulaciones, la concejal Valeria Medina (Fuerza Patria / La Cámpora) rompió el silencio en el programa matutino de CNM Radio 93.3, donde detalló minuciosamente lo ocurrido y apuntó contra el oficialismo radical por la difusión del material
El verdadero destinatario de la silla y los 16 kilómetros de marcha
Lejos de tratarse de una puesta en escena, Medina explicó que la silla de ruedas fue llevada específicamente para asegurar la participación de Daniel, un histórico compañero de la agrupación
"Este muchacho camina, pero no podía caminar 16 kilómetros y quería estar en la plaza de los 50 años", relató la edil
Ante este deseo, la comitiva se organizó. "Dijimos, bueno, Daniel, te conseguimos la silla y te empujamos", detalló Medina
La foto descontextualizada y el descanso de los manifestantes
Sobre las imágenes virales donde se ve a un joven que no es Daniel sentado en la silla, la concejal fue contundente. Explicó que se trataba de un invitado que acompañaba a la agrupación y que, simplemente, aprovechó un momento en que la silla estaba vacía para descansar
"De hecho, después de terminar la marcha, nos hemos sentado varios de lo cansados que estábamos", confesó Medina
Además, rechazó de plano las acusaciones de insensibilidad: "La verdad es que no fue para nada la intención de reírnos de ningún discapacitado"
"El mismo formato de la campaña en mi contra del 2023"
Medina no dudó en inscribir este episodio en una campaña de desprestigio impulsada por sectores políticos locales. "Yo no creo que sea más que una opereta muy malintencionada", sentenció
La concejal detalló que la publicación original provino de un "perfil trucho" en Facebook que "no tiene prácticamente me gusta, excepto de funcionarios municipales. Además, trazó un paralelismo directo con las tácticas utilizadas en las elecciones pasadas: "El video que se viralizó [...] tiene el mismo formato de edición, muy simple, básico, de unos videos que se generaron el 2023 en la campaña contra mí para que la gente no me votara, que no ingrese lo peor del periodismo al HCD, que vendría a ser La Cámpora"
"Esos videos que fueron publicados por funcionarios y por concejales radicales son el mismo formato de estos", acusó de forma directa
Para Medina, este nivel de hostilidad responde al rol activo de su bloque en el Concejo Deliberante. "Nosotros hemos movido el avispero bastante, denunciado al oficialismo en lo que corresponde", reflexionó, aunque aclaró que también acompañan el 90% de los proyectos porque buscan "lo mejor para Madariaga"
Trabajo legislativo más allá de las redes
Aprovechando el espacio radial, la concejal detalló la agenda de trabajo que vienen impulsando en el HCD. Mencionó un proyecto para que los documentos oficiales municipales de 2026 lleven el membrete del "año de los derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia"
Finalmente, destacó el trabajo en conjunto con otros bloques opositores. Contó que, junto al unibloque de Escobar y al representante de La Libertad Avanza, presentaron esta semana un proyecto para modificar el recorrido de la línea de colectivo local
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes