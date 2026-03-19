La PSA secuestró un cuadro de la “Virgen de la Leche” en Santiago del Estero e investigan si fue adquirida de forma ilegal

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó un cuadro de la "Virgen de la Leche" durante un control de equipaje en el aeropuerto Ángel Aragonés de Santiago del Estero. Se trata de una obra que, de ser original, podría tener un importante valor histórico y que dataría del siglo XVIII. Aunque la pasajera que la despachó dijo que se trataba de una "impresión", las autoridades manejan la hipótesis de que la obra de arte haya sido adquirida ilegalmente en Perú .

Los oficiales descubrieron la pintura durante un control previo al embarque de un vuelo que se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires. Allí, entre las valijas de los pasajeros, se encontraron con un bulto de grandes dimensiones que no entraba en el escáner de rayos X . Por ese motivo, llamaron a la pasajera que lo había despachado para abrirlo y revisar su contenido.

Al quitar el embalaje, los oficiales se encontraron con una pintura de la “Virgen de la Leche” , una obra originaria de Perú que podría tener un importante valor histórico. Según informó el medio local El Liberal, al consultarle a la pasajera al respecto del cuadro, la mujer sostuvo que se se lo habían regalado .

Durante la inspección, la viajera habría aportado además el nombre y número de teléfono de la persona que supuestamente le entregó la valiosa pintura, quien tras ser contactada informó que había adquirido el cuadro en Perú .

Ante la sospecha de que el cuadro podría haber sido adquirido en forma ilegal, y de que podría tratarse de una infracción a la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, los oficiales decidieron dar intervención a las autoridades judiciales.

Así, el Juzgado Federal, Criminal y Correccional N° 2 a cargo de Sebastián Argibay, ordenó la retención de la pintura , que fue derivada a la Dirección de Patrimonio Cultural de Santiago del Estero. Allí, será peritada para determinar si efectivamente es una impresión como sostuvo la pasajera o si, por el contrario, se trata de una importante pieza de arte latinoamericano.

Según se indicó, la obra sería originaria de Perú y corresponde a la representación de la Virgen de la Leche , una imagen religiosa muy difundida en el arte colonial andino que muestra a la Virgen María amamantando al Niño Jesús. Se sospecha que podría pertenecer al movimiento artístico desarrollado en la zona de Cusco durante el Siglo XVIII.

Según indicó la PSA, la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria (UOSP) Santiago del Estero cuenta con personal policial altamente capacitado y especializado en la materia para la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales, lo que haría sido determinante para reconocer la valiosa pintura.

Fuente: Clarín