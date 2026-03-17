La Policía detuvo a un hombre que atacaba a su ex con un cuchillo en Constitución: el video del tenso traslado al hospital

El barrio porteño de Constitución fue escenario de un feroz intento de femicidio , cuando un hombre de nacionalidad colombiana apuñaló a su pareja en el cuello durante una pelea, indicaron fuentes policiales a Infobae .

El agresor fue detenido por la Policía de la Ciudad y la víctima, oriunda del mismo país, fue trasladada al hospital, donde los médicos logran estabilizarla y salvarle la vida.

Fuentes policiales indicaron que el ataque ocurrió en un local ubicado en la calle Salta al 1700, donde efectivos del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) fueron alertados mientras realizaban un control en la zona , detallaron las fuentes a este medio.

Tras la alerta, la mujer fue asistida rápidamente por los agentes porteños , quienes controlaron la hemorragia causada por una herida de arma blanca en el cuello.

Posteriormente, fue trasladada en un móvil de la policía mediante un cordón sanitario realizado por la División Intervenciones Rápidas (DIR) hasta el Hospital Elizalde .

El momento de máxima tensión fue registrado en video y las imágenes acompañan esta nota.

En el centro de salud, los médicos lograron salvarle la vida tras una intervención de emergencia. Según el parte policial, la víctima ingresó con riesgo de vida, pero la rápida acción de los efectivos permitió que hoy se encuentre en su casa, fuera de peligro.

El agresor, un hombre colombiano de 47 años , fue detenido por efectivos del DOUC y puesto a disposición de la Justicia . El arma blanca utilizada fue incautada durante el procedimiento.

Por último, los voceros señalaron que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 23, a cargo del juez Osvaldo Rappa , ordenó la detención del imputado por la tentativa de femici.

Fuente: Infobae