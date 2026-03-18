La Plata: vecinos de un edificio hacen guardia por las noches para evitar los robos

Cansados de ser el blanco de delincuentes que en las últimas horas ingresaron a robar a su edificio, vecinos de un inmueble del centro de la ciudad de La Plata comenzaron a organizarse para custodiar sus casas, sobre todo, por la noche . “Nos tienen estudiados. Estamos haciendo guardia entre los vecinos porque el consorcio no nos da respuesta”, contó uno de los frentistas.

En diálogo con el medio local 0221 , los habitantes del edificio contaron que este lunes y martes por la madrugada sufrieron dos vandalizaciones a su propiedad, ubicada en los alrededores de Plaza Rocha . Hasta el momento, los robos quedaron plasmados solo en intentos, pero el miedo de los residentes se incrementó.

En uno de los hechos que fueron grabados por las cámaras de seguridad del inmueble quedó registrado cuando dos sospechosos, con sus rostros descubiertos, ingresaron al hall tras forzar la puerta principal con un destornillador y se dirigieron hacia una segunda puerta que conduce al garaje. Allí intentaron acceder pero al no poder abrirla decidieron huir.

Al otro día, los delincuentes volvieron a insistir para tratar de abrir el portón principal que conduce a la cochera del inmueble, objetivo que otra vez tuvo resultado negativo. “Se fueron porque un vecino les gritó, los vimos por las cámaras” , contó uno de los habitantes, que agregó: “La primera noche se fueron porque escucharon el ascensor, así que esta vez vinieron más tarde”.

“Lo de las guardias lo empezamos ayer [por este martes a la noche] porque teníamos miedo de que vuelvan” , explicó el vecino y sumó que ya hubo otras ocasiones en que ladrones les robaron bicicletas y motos del garaje.

Fuente: La Nación