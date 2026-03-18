Alberto Cormillot reveló su método de seducción y sorprendió a todos: “Mi carta principal”

A sus 87 años, Alberto Cormillot sigue dando que hablar por su energía, las múltiples actividades que realiza y sus consejos sobre longevidad saludable . Sin embargo, esta vez llamó la atención por un motivo distinto: en Cuestión de peso (eltrece), sorprendió al dar a conocer cuál era su método de seducción más efectivo , una revelación que tomó desprevenido a Mario Massaccesi y desató risas y comentarios en el estudio.

El divertido momento se dio en el medio del programa durante una charla relajada, cuando los presentes debatían sobre la estrategia de un participante para conocer a alguien . En ese contexto, Alberto Cormillot sorprendió al compartir su propia experiencia y revelar cómo solía encarar la seducción , generando un clima de complicidad y risas en el estudio.

“Yo escuchaba muchos lentos, esa era mi carta principal para seducir” , lanzó el profesional, entre risas. Además, explicó que su táctica consistía en recurrir a la música para generar un clima romántico. “Me concentraba en recordar las letras de mis canciones favoritas”, aseguró. En ese mismo tono, hizo alusión a su viaje de egresados a Bariloche y el papel clave que tenían los temas románticos en los boliches: “ Era lo único que se escuchaba” , aseguró.

Para sumar color a la anécdota en Cuestión de peso, la producción hizo sonar “Bésame mucho” de Luis Miguel, y Alberto Cormillot dio que hablar: cantó en vivo parte del estribillo y provocó carcajadas en todo el estudio , en un momento que terminó siendo tanto espontáneo como divertido.

Como era de esperarse, las repercusiones entre sus compañeros fueron inmediatas. “Él es besador, definitivamente” , lanzó Sergio Verón. En esa misma línea, Mario Massaccesi agregó: “Va al grano directamente. Elegías un tema lento y listo, para adelante” .

Lejos de achicarse, Cormillot siguió con el mismo tono y redobló la apuesta: “¿Y qué vas a esperar? Es lo único que se puede hacer” , dijo. Sobre el cierre, Massaccesi lo acompañó con complicidad: “No sos ningún lenteja” , cerró, reafirmando el clima relajado y cómplice que marcó toda la escena.

Fuente: La Nación