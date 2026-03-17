Juan Bautista Mahiques se reunió con la Corte Suprema y le prometió avanzar en la cobertura de más de 300 vacantes judiciales

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , se reunió este martes con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se comprometió a avanzar en la cobertura de más de 300 vacantes de jueces, fiscales y defensores en todo el país.

Se trata de la primera reunión entre el flamante ministro y los integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En la reunión, que se concretó en el Palacio de Justicia, el funcionario y los ministros de la Corte hablaron sobre la importancia de cubrir las 300 vacantes judiciales.

En este punto, desde el Gobierno se comprometieron a avanzar en "el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios"; en lo que consideró "una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia".

El Ministerio de Justicia de la Nación informa que su titular, Juan Bautista Mahiques, mantuvo su primer encuentro institucional con los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Durante la reunión, el… pic.twitter.com/rWBaFDQUZN

En un comunicado del Ministerio de Justicia, también precisaron que durante el encuentro entre Mahiques y los integrantes de la Corte "también se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales".

En particular "a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones de vacancia, licencia u otros impedimentos de los magistrados titulares".

"En ese sentido, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho", cerró el comunicado.

La reunión se dio tras la jura de Santiago Viola como nuevo representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura en reemplazo de Sebastián Amerio. Se trata del principal asesor legal de Karina Milei, tanto que fue fundamental en la designación de Juan Bautista Mahiques como sucesor de Mariano Cuneo Libarona.

El de Viola es un cargo estratégico porque del Consejo saldrán más ternas con candidatos a jueces ante las más de 300 vacantes que tienen la justicia nacional y federal en todo el país.

Fuente: Clarín