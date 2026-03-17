Santiago Viola juró como representante del gobierno de Milei en el Consejo de la Magistratura

El nuevo viceministro de Justicia de la Nación, Santiago Viola, juró este martes como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial de la Nación. Viola será el representante del gobierno de Javier Milei en el organismo.

La jura se realizó este martes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una ceremonia que encabezaron los tres jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, y en la que también estuvo el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques . Rosatti es el presidente del Consejo.

Viola es un hombre de máxima confianza de Karina Milei , secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei. Viola fue el apoderado de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales que llevaron a Milei a la presidencia y desde entonces está la lado de Karina Milei. Crearon el partido a nivel nacional y ahora acercó el nombre de Mahiques para que se convierta en ministro.

Ministro y viceministro se conocen de Comodoro Py de cuando eran empleados en el juzgado federal de Ariel Lijo . La madre de Viola, Claudia Balbín , es abogada de buenos vínculos con la justicia federal. El nuevo viceministro estuvo procesado por haber instigado a dos testigos a que mientan y digan que el juez federal Sebastián Casanello estuvo en la quinta de Olivos con la entonces presidenta Cristina Kirchner , lo que se demostró que era falso.

Viola reemplaza a Sebastián Amerio, quien hasta su llegada era el viceministro de Justicia y el representante del gobierno en el Consejo. Amerio -quien ahora es el procurador del Tesoro de la Nación- responde al asesor presidencial Santiago Caputo , enfrentado con Karina Milei.

En la jura de Viola además de los jueces de la Corte Suprema y de Mahiques estuvieron presentes integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, María Alejandra Provítola, Gonzalo Roca y María Fernánda Vázquez . Además de dirigentes políticos de La Libertad Avanza como el diputado nacional Sebastián Pareja y el senador nacional Juan Carlos Pagotto .

Viola será el representante del gobierno en un organismo en el que está en minoría. Con él son tres los representantes de La Libertad Avanza en un organismo de 20. Se suman el diputado nacional Gonzalo Roca y el senador nacional Luis Juez, quien recientemente se incorporó a ese bloque en la cámara alta que conduce Patricia Bullrich.

Luego de la jura de Viola, Mahiques tuvo su primera reunión con los jueces de la Corte Suprema . "Durante la reunión, Mahiques ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales y abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias", sostuvo la Corte a través de un comunicado.

Fuente: Clarín