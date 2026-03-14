Estremecedor reclamo en Tandil: una familia exhibió la camioneta en la que murió su hijo para pedir justicia

ZONALES





La familia de Iván González, el joven de 21 años que murió en un choque provocado por un conductor alcoholizado, llevó la camioneta destruida en la que ocurrió el accidente hasta una plaza céntrica de Tandil para visibilizar su reclamo de justicia.





Sobre uno de los laterales del vehículo, los familiares escribieron un duro mensaje: “Cuando te matan a un hijo en Tandil. La justicia no es justa y termina siendo cómplice de un asesino”.





La camioneta fue colocada en las inmediaciones de plaza Independencia, donde los restos retorcidos del vehículo también exhiben otros mensajes dirigidos al fiscal del caso y buscan generar impacto entre los transeúntes que pasan por el lugar.





Cómo fue el choque





El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de julio de 2025, cuando una Ford Ranger conducida por Ignacio Clemente chocó de frente contra la Volkswagen Saveiro en la que viajaba Iván González junto a su amigo Jeremías Aguilar.





De acuerdo con la investigación, Clemente circulaba a más de 120 kilómetros por hora, en contramano y con las luces altas encendidas.





Las pericias también determinaron que tenía alcohol en sangre, presencia de cocaína en orina y la licencia de conducir vencida desde hacía ocho meses.





Iván González murió en el acto, mientras que Aguilar resultó herido, aunque logró sobrevivir.





La causa judicial





La causa está caratulada como homicidio culposo con lesiones graves, agravado por conducir alcoholizado, en contramano, a exceso de velocidad y con el registro vencido.





El fiscal Luis Piotti imputó al conductor, pero la defensa consiguió que el acusado cumpla arresto domiciliario, situación que motivó el reclamo de la familia de la víctima.





El abogado Gastón Argeri solicitó que se revoque ese beneficio y que el imputado cumpla la prisión preventiva en una unidad penitenciaria.





El mensaje del padre





El padre de la víctima, Mario González, difundió un video con la camioneta destruida y escribió un mensaje cargado de dolor.





“Soy Mario, el papá de Iván. A mi hijo me lo arrebataron, y hoy siento que la justicia se nos está riendo en la cara. Fui a buscar respuestas, a pedir justicia, y el fiscal de la causa, Luis Piotti, literalmente me dio la espalda y me dejó hablando solo”, expresó.





En el mismo mensaje explicó por qué decidió llevar el vehículo al centro de la ciudad.





“Tomé la decisión de dejar la camioneta destrozada de Iván en la puerta del municipio, usándolo como un lugar concurrido. Le pido perdón a la sociedad si la imagen choca o lastima, pero esa es la realidad con la que mi familia se levanta todos los días”.





El hombre también manifestó su enojo por el desarrollo de la causa.





“Tengo dolor, pero también tengo mucha bronca. No puedo ni siquiera dejar que mi hijo descanse en paz, porque además de luchar contra el hombre que lo mató, tengo que luchar contra los que deberían defendernos”.





Y concluyó con un pedido de difusión: “No nos dejen solos. Les pido con el corazón roto que me ayuden a difundir esto. Que todo Tandil sepa la injusticia que estamos viviendo. Iván no se olvida”.





El pedido de la familia





Los familiares de la víctima esperan ahora que la causa sea elevada a juicio oral por el delito de homicidio simple con dolo eventual, lo que podría implicar penas de entre 8 y 25 años de prisión.





La respuesta de la familia del acusado





Por su parte, la familia del conductor imputado envió una carta a medios locales en la que aseguró que el joven siempre estuvo a disposición de la Justicia.





En el texto señalaron: “Comprendemos el inmenso dolor, la bronca y la impotencia que atraviesa la familia de Iván. Nada puede reparar esa pérdida. Solo pedimos que el esclarecimiento de lo sucedido se dé en un marco de respeto, sin violencia ni juicios anticipados, permitiendo que la verdad surja a través de la investigación judicial”.