Escándalo en un avión: Una pasajera puso videos a todo volumen y la bajaron del vuelo

NACIONALES

Un vuelo de American Airlines que partía de Miami rumbo a Tampa terminó en un verdadero escándalo cuando una pasajera se negó a usar auriculares y comenzó a reproducir videos a todo volumen desde su celular.

La situación, que quedó registrada gracias a un pasajero, se descontroló rápidamente. Según relataron testigos, la mujer ignoró los pedidos de la tripulación y respondió con gritos e insultos: “Reproduje un video durante 30 segundos, al 50% de volumen, ¿y por eso me bajan?”, gritó fuera de sí mientras los asistentes de vuelo intentaban calmarla.

Sin embargo, la tensión siguió aumentando. La pasajera, visiblemente alterada, desafió a los empleados: “Llamen a la policía, ¿qué carajo? Yo paré después de la segunda advertencia. Lo paré”, insistió, mientras agitaba los brazos y se negaba a abandonar su asiento.

La situación obligó a que autoridades policiales subieran al avión para intentar persuadirla. “¿Esto no es Estados Unidos, donde hay libertad de expresión? ¿O estamos siendo unos tontos?”, lanzó la mujer, elevando aún más el tono de la discusión.

Finalmente, tras varios minutos de tensión, la mujer accedió a recoger sus cosas y fue escoltada fuera del avión. Mientras avanzaba por el pasillo, los pasajeros aplaudieron y celebraron la intervención policial. Algunos incluso le agradecieron a los agentes por resolver la situación.

Lejos de calmarse, la pasajera se despidió con sarcasmo: “Gracias por filmarme, reproduje un video durante 30 segundos”, dijo mientras agitaba el dedo y se sumaba irónicamente a los aplausos.

Testigos aseguran que la mujer estaba alcoholizada

Según la persona que subió el video a redes sociales, todo ocurrió el 26 de febrero y la pasajera estaba “borracha”. “Los empleados de American Airlines le pidieron amablemente que usara auriculares antes de despegar, pero la mujer se puso agresiva y empezó a insultar a empleados y pasajeros”, relató.

El episodio no terminó hasta que la policía la retiró del avión. “Nunca pensé que iba a ver algo así en mi vida”, agregó el testigo.