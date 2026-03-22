En fotos y videos: la intimidad de la fiesta de cumpleaños de Momi Giardina

Momi Giardina cumplió 44 años este sábado y lo festejó a lo grande en una fiesta donde asistieron numerosas celebridades del mundo del espectáculo y el streaming. La lista de invitados incluyó a Nicolás Occhiato, Sofía Martínez, Evangelina Anderson, Marixa Balli, Santi Talledo, Marley, Andy Chango, Leandro Leunis , entre otros que dieron el presente en el bar Cochinchina, situado en el barrio porteño de Palermo.

Como no podía ser de otra forma, el festejo incluyó mucho baile, bebidas alcohólicas y contenido para las redes sociales. De profesión bailarina y tras su paso por Showmatch, Giardina comenzó a aparecer en los medios de comunicación en el canal de streaming Luzu TV, donde dio un salto importante en su carrera. Aparejado a este crecimiento, su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) la posicionó como una figura importante en el mundo televisivo y las redes sociales, donde, habitualmente, sube contenido referido a su tiempo de ocio y con su pareja.

Entre las numerosas menciones en Instagram, Giardina reposteó una instantánea con Santi Talledo , quien le dedicó unas sentidas palabras que hacen referencia a su amistad de larga data.

“Cumple mi hermana de la vida. Mi persona favorita en el mundo . Te amo con todo mi ser”, destacó Talledo en la postal. Tras la muestra de cariño, Giardina respondió: “Mi todo”.

La catarata de saludos continuaron esta vez de la mano de Sofía Martínez , compañera de Momi en MasterChef , donde entablaron una relación que se extendió por fuera de los estudios de televisión . En este caso, la

Acto seguido, Martínez aprovechó la presencia de Santi Talledo y Martín Garabal para armar una selfie grupal que se publicó en las historias temporales.

El racconto de actividades lo continuó Nico Occhiato , uno de los invitados especiales de Giardina, que no solo bailó a la par del resto, sino que aguardó el momento para filmar cuando la anfitriona apagó las velas de la torta de cumpleaños.

En una noche especial, donde la mayoría de los invitados se conocían y generaron una química especial para el festejo de la bailarina, Evangelina Anderson aportó varios videos donde aparecieron Marixa Balli, Alex Pelao, Andy Chango y otras celebridades.

“ Como los quiero ”, destacó la modelo en una publicación que colgó en su feed de Instagram. Con pasos de baile, gritos de euforia y muchas sensaciones encontradas por estar en el festejo de su amiga, Anderson se alejó, por un momento, del ruido mediático que generó su affaire con Ian Lucas , ganador de MasterChef .

En medio de una jornada que se extendió hasta altas horas de la madrugada, Evangelina grabó a Andy Chango haciendo equilibrio con una botella de cerveza en la cabeza. El cantante, quien mostró una faceta completamente distinta en el certamen de cocina, logró una química especial con Giardina y así lo demostró cuando agarró el micrófono en plena noche.

“Estaba en una etapa de la vida donde no creía en el amor”, destacó, de manera cómica, el cantante que formó una pareja inquebrantable con Momi en el programa de Telefe.

Por último, para darle un color diferente a las menciones, Marcos Giles mostró una foto grupal de cómo quedaron algunos invitados tras una larga noche: “ Casi no vengo y estoy más puesto que Andy ”.

Durante la jornada dominical, la protagonista del festejo se encargó de repostear cada foto, video y muestra de afecto incondicional de amigos y compañeros de trabajo que asistieron a su natalicio.

Fuente: La Nación