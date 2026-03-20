"El uniforme le queda grande": la mujer agredida por un policía llevará el caso a la Justicia

ZONALES

Una mujer denunció haber sido agredida verbal y físicamente por un efectivo policial en una comisaría de Mar del Plata y adelantó que iniciará acciones legales. “No está apto para ser policía, el uniforme le queda grande”, aseguró tras el violento episodio.





La víctima, identificada como Teresa Lissalt del Pilar, relató que se había presentado en la dependencia policial para radicar una denuncia por una estafa vinculada a su comercio, una vidriería y cerrajería ubicada en la avenida Fortunato de la Plaza al 6900.





Según explicó, una persona desconocida utilizaba su identidad comercial para vender espejos artesanales a través de Marketplace, en Facebook, indicando incluso la dirección real de su local para concretar las entregas. Ante esta situación, decidió advertir a posibles clientes en redes sociales y acudir a la comisaría para formalizar la denuncia.





Sin embargo, aseguró que las autoridades se negaron a tomarle la exposición, lo que derivó en un fuerte cruce. “Le dije que iba a denunciar la situación a la DDI y me contestó que no había delito. ¿Una estafa no es un delito?”, expresó.





De acuerdo a su testimonio, la situación escaló rápidamente: “Me mandó a lavar el orto, le pregunté qué me había dicho y agarré el celular para filmar. Ahí me empujó, yo lo empujo y hubo un forcejeo, una apretada de brazos y me metió una trompada baja”, detalló.





La mujer calificó el momento como “horrible” y remarcó la sensación de desprotección. “Fui a pedir ayuda y mirá cómo terminó. Las personas que tienen que estar para protegerte son las primeras que te agreden”, sostuvo.





Además, señaló que el efectivo ya tenía antecedentes dentro de la fuerza. “A este chico le sacaron el arma hace poco tiempo, es decir que ya se las mandó”, afirmó.





Tras el hecho, solicitó acceso a las cámaras de seguridad de la dependencia. Según indicó, el subteniente le pidió disculpas y posteriormente fue desafectado por tres meses, período tras el cual será evaluado nuevamente.





Pese a esta medida, Lissalt confirmó que avanzará judicialmente: “Voy a buscarme un abogado y le voy a hacer juicio a la provincia. No puedo creer que tengamos esta calidad de efectivos para que nos defiendan”.





Finalmente, pidió que se revisen las condiciones del personal policial: “Que hagan una verificación para saber si están aptos”, y advirtió que teme por posibles represalias: “Cualquier cosa que me pase lo voy a asociar con la decisión que tomé de defenderme”.





El efectivo involucrado es un subteniente que cumplía tareas administrativas desde hace 17 años y, según se informó, no portaba arma ni vestía uniforme habitualmente.